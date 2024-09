Le prince Harry s’apprête à faire une tournée solo sans Meghan Markle quelques jours après le retour du duc au Royaume-Uni

Le prince Harry s’apprête à entreprendre un autre voyage solo à l’étranger, quelques jours seulement après sa prochaine visite au Royaume-Uni.

Le duc de Sussex se rendra en Afrique australe début octobre, marquant sa première visite dans la région en cinq ans.

« Ces jeunes adultes sont désireux et capables de susciter des changements significatifs, mais d’importants obstacles se dressent encore sur leur chemin.

Dans un communiqué, Harry a déclaré : « Grâce à son travail au Lesotho et au Botswana, Sentebale a développé une profonde compréhension de la jeunesse locale – de ses passions, de ses préoccupations et de son extraordinaire créativité.

Le but de ce voyage est étroitement lié à son travail avec Sentebale, une organisation caritative qu’il a créée pour soutenir les jeunes touchés par le VIH au Lesotho et au Botswana.

« Alors que nous nous dirigeons vers notre 20e anniversaire, notre ambition a grandi, nous donnant la confiance nécessaire pour apporter nos compétences et notre expérience dans la conception de solutions avec les jeunes, et pour tirer parti de notre pouvoir de mobilisation pour collaborer avec les principaux acteurs régionaux et bailleurs de fonds mondiaux afin que nous puissions ajouter La voix de Sentebales pour relever les défis auxquels sera confrontée la prochaine génération en Afrique australe. »

L’aventure solo de Harry marque une rupture avec les récentes apparitions conjointes avec Meghan, suscitant l’intérêt pour les activités individuelles du couple.

Le moment choisi pour ce voyage, si peu de temps après son prochain retour au Royaume-Uni, démontre l’engagement continu d’Harry envers des causes qui lui tiennent à cœur, malgré l’éloignement géographique de son domicile actuel en Californie.

Cela souligne également le lien continu du prince avec l’Afrique australe, une région qui a joué un rôle important dans sa vie et ses efforts philanthropiques.