Les pourparlers CRUNCH entre le prince Harry et les membres de la famille royale ont été suspendus en raison de fuites constantes «du côté du Sussex», peut révéler The Sun.

Aucune «conversation significative» n’a eu lieu depuis les funérailles du duc d’Édimbourg la semaine dernière.

🔵 Lisez notre blog en direct de Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Les princes Harry et William discutent après les funérailles du prince Philip Crédits: Eroteme

Les discussions difficiles entre le prince Harry et les membres de la famille royale ont été suspendues en raison de fuites constantes « du côté du Sussex » Crédits: Getty

Les deux princes dans des temps plus heureux avant que le jeune frère ne se retire de ses fonctions royales Crédit: AFP et concédants de licence

Et des sources affirment que les assistants nourrissent toujours de profonds doutes quant à d’éventuelles discussions à venir avec Harry.

Ils signalent une avalanche d’articles aux États-Unis dans les heures suivant son retour en Californie.

Et ils sont devenus de plus en plus alarmés par la vitesse à laquelle les détails des échanges privés familiaux sont apparus.

Mercredi, le magazine américain People a publié les détails intimes d’un appel téléphonique privé entre Meghan, son fils Archie, un an, et la reine avant les funérailles du prince Philip.

Des sources affirment que les assistants nourrissent toujours de profonds doutes quant à d’éventuelles discussions à venir avec Harry Crédits: Getty

Omid Scobie – qui a co-écrit la biographie jaillissante de Harry et Meghan, Finding Freedom – s’est prononcé peu après le retour de Harry aux États-Unis. Crédits: pixel8000

Mercredi, le magazine américain People a publié les détails intimes d’un appel téléphonique privé entre Meghan, son fils Archie, un, et la reine avant les funérailles de Philip. Crédit: The Mega Agency

Les gens étaient auparavant considérés comme un débouché privilégié pour les Sussex. En février 2019, cinq des amis les plus proches de Meghan l’ont informé en profondeur de sa vie tout en affirmant qu’elle avait souffert de «harcèlement mondial».

Meghan a toujours insisté sur le fait qu’elle n’avait aucune connaissance de la décision de ses amis de parler en son nom.

Pendant ce temps, Omid Scobie – qui a co-écrit la biographie jaillissante de Harry et Meghan, Finding Freedom – s’est également prononcé peu après le retour de Harry aux États-Unis.

Il a dit que Meghan avait parlé deux fois à la reine.

Citant des «sources» proches de Harry, Scobie a déclaré: «Samedi a brisé la glace pour de futures conversations, mais les questions en suspens n’ont pas été abordées en détail.

«La famille a simplement mis ses problèmes de côté pour se concentrer sur ce qui comptait.»

Harry, 36 ans, et William, 38 ans, ont été photographiés en train de parler avec l’épouse de William, Kate, 39 ans, après les funérailles.

Mais hier, il est apparu qu’aucun progrès n’avait été fait entre les frères.

Harry est déjà rentré aux États-Unis et a raté le 95e anniversaire de la reine Crédit: AP

Les funérailles du duc d’Édimbourg ont marqué la première fois que la famille était ensemble depuis mars dernier – et la première rencontre en personne depuis l’interview d’Oprah. Crédit: AP

Harry et William aux funérailles du prince Philip Crédits: pixel8000

William était le meilleur homme de Harry lorsqu’il a épousé Meghan, 39 ans, en 2018. Pourtant, le couple s’est à peine parlé pendant plus d’un an après les retombées sur Megxit et les affirmations du couple lors d’une interview à la bombe avec la reine du chat américain Oprah Winfrey.

Les rapports ont affirmé qu’Harry avait rencontré la reine deux fois au cours de son séjour de neuf jours.

Il a passé cinq jours en quarantaine avant les funérailles de samedi, mais est rentré mardi à Los Angeles, manquant le 95e anniversaire de son grand-père 24 heures plus tard.

Un 4×4 noir l’a emmené d’un terminal privé pour rejoindre Archie et Meghan enceinte dans la maison familiale de 11 millions de livres sterling à Montecito.

Harry est susceptible de retourner au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue de sa mère, la princesse Diana, le 1er juillet.

Harry devrait retourner au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue de sa mère, la princesse Diana, le 1er juillet. Crédits: Getty

Aucune « conversation significative » n’a eu lieu depuis les funérailles du duc d’Édimbourg la semaine dernière Crédit: AFP