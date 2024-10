Le prince Harry risque d’être banni du palais de Buckingham par le futur roi

Le prince Harry devrait faire face à une interdiction aux proportions épiques une fois que le prince William aura succédé à son père le roi Charles sur le trône.

L’experte royale Hilary Fordwich a rendu ces commentaires publics lors de son entretien avec Fox Nouvelles.

Le commentateur y expliquait que même si c’était vrai pour le monarque actuel, « si quelqu’un cédait, ce serait le roi Charles III, que, bien sûr, le prince William ne défierait pas ».

Après tout, « [He] Son « garçon chéri » lui manque toujours et j’aimerais voir davantage le prince Harry.

« Cependant, à ce jour, après la sortie de [his memoir] « Spare » et la série Netflix, ainsi que tout ce que Harry a dit, fait ou non, c’est le prince William qui refuse catégoriquement de parler à son frère.

Aux yeux de l’expert, « Avec le prince Harry, tout est une question de confiance. Le prince William est le royal le plus improbable à avoir jamais pardonné à Harry toutes ses indiscrétions méprisables.

Sans oublier : « Il est désormais très vu et accepté comme l’homme de main de la famille, assumant le rôle de dirigeant intransigeant de son grand-père, le prince Philip. »

« À ce titre, il est largement connu au sein de la famille que le prince William a interdit absolument à Harry de revenir de quelque manière que ce soit dans son ancienne famille royale », a-t-elle également révélé avant de signer.