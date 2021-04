PRINCE Harry est de retour au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip sans Meghan Markle.

On pense que le duc de Sussex s’est rendu au palais de Kensington où il pouvait rester à Nottingham Cottage – la maison que lui et Meghan partageaient avant de se marier.

Harry restera seul, après que les médecins aient averti Meghan de ne pas voler en raison de sa grossesse.

Le duc, 36 ans, a volé des États-Unis lors de son premier retour depuis que lui et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales.

Un témoin oculaire a déclaré au Sun qu’il était descendu d’un vol de British Airways en provenance de Los Angeles, qui était arrivé à Heathrow à 13 h 15 aujourd’hui.

Il devra mettre en quarantaine pendant dix jours à son arrivée au Royaume-Uni – bien qu’il puisse le quitter après cinq jours s’il fournit un test négatif dans le cadre du programme gouvernemental « Test to Release ».

Il sera autorisé à assister aux funérailles de Philip quoi qu’il en soit – car les directives du gouvernement stipulent que ceux qui viennent de l’étranger peuvent quitter l’isolement « pour des raisons de compassion ».

On pense qu’Harry a été conduit au palais de Kensington, dans le centre de Londres, parce que sa maison officielle dans le cadre de l’accord Megxit – Frogmore Cottage – a été remise à la princesse Eugénie et à Jack Brooksbank.

Ce sera la première fois qu’Harry se retrouvera face à face avec sa famille depuis que lui et Meghan se sont assis avec Oprah Winfrey pour leur interview explosive le mois dernier.

Des sources ont précédemment déclaré au Times que Harry resterait à Frogmore Cottage et qu’il était impatient de passer du temps de qualité avec la reine.

Ils ont dit: «On espère que tout le monde respectera l’événement et se comportera en conséquence. Il y a une véritable tristesse et un réel désir de bien faire les choses et de bien faire les choses pour le duc.

Harry et Meghan ont dépensé 2,4 millions de livres sterling de l’argent des contribuables pour transformer le chalet du domaine du château de Windsor en maison familiale.

La rénovation comprenait une chaudière écologique de 50 000 £, une cuisine design et une salle de yoga et des salles de bains rénovées.

Mais les Sussex n’ont pas mis les pieds dans leur maison massivement rénovée depuis mars 2020.

Les camionnettes de déménagement ont vidé le chalet après avoir acheté un manoir californien de 11 millions de livres sterling.

En septembre, Harry a révélé qu’il avait remboursé au contribuable les 2,4 millions de livres sterling consacrés aux rénovations.

Il est rapporté qu’Harry s’isolait lui-même dans son manoir de LA afin qu’il puisse revenir si la santé de son grand-père se détériorait.

Seules 30 personnes seront autorisées à assister aux funérailles du prince Philip en raison de restrictions strictes contre les coronavirus.

Les experts royaux pensent que les funérailles pourraient offrir à Harry une chance de guérir toute faille que l’interview aurait pu causer.

L’auteur Penny Junor dit qu’elle pense que la famille «se rassemblera» pour le bien de la reine – tandis que le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré qu’une «démonstration d’unité» est vitale pour rétablir les relations.

Le cardinal Vincent Nichols, le chef de l’Église catholique en Angleterre et au Pays de Galles, a déclaré à Times Radio: « Toute la cérémonie sera regardée par tout le monde, mais vous pensez aux complexités de la dynamique dans cette famille et nous devons penser à Harry, alors loin.

«Je suis sûr qu’il viendra mais ne pas être, tout le temps, aux yeux du public pourrait aider.

«De nombreuses familles se rassemblent et surmontent les tensions et les relations brisées lors d’un enterrement.

« Quelque chose de très profond les unit à nouveau. Et ce serait vrai pour cette famille, j’en suis sûr. »