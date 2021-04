Le PRINCE Harry est rentré en Grande-Bretagne aujourd’hui pour la première fois depuis Megxit pour assister aux funérailles de son grand-père.

Un témoin oculaire a déclaré au Sun qu’il était descendu d’un vol de British Airways en provenance de Los Angeles qui était arrivé à Heathrow à 13 h 15.

Le prince Harry est retourné au Royaume-Uni pour la première fois en plus d’un an pour assister aux funérailles de son grand-père Crédits: Getty

Vêtu d’un pantalon chino, d’une veste et d’un masque noir, il a été accueilli par la sécurité à la descente de l’avion et mis dans un Range Rover noir et emmené.

Des voitures de police ont également été aperçues sur le tarmac pour son arrivée.

Des sources ont confirmé qu’il devait rentrer chez lui sous peu pour se mettre en quarantaine à temps pour le service d’adieu du duc d’Édimbourg.

On pense qu’il a été conduit au palais de Kensington où il pourrait rester à Nottingham Cottage – la maison dans laquelle lui et Meghan vivaient ensemble avant de se marier.

Harry se trouvait dans son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito lorsqu’il a annoncé la nouvelle que le prince Philip était décédé vendredi matin.

Des sources proches du couple ont déclaré que Meghan, 39 ans, souhaitait rejoindre son mari, avait été déconseillée à son médecin car elle était enceinte.

Une Cadillac Escalade noire a été vue quittant leur domicile samedi soir l’emmenant à l’aéroport de Los Angeles où il a embarqué pour un vol tôt le matin pour le voyage de 10 heures en Grande-Bretagne.

Un témoin oculaire a déclaré au Sun: «Il a atterri à Heathrow aujourd’hui. Je l’ai vu monter dans une voiture escortée.

L’arrivée de Harry survient alors que la famille royale a ordonné une trêve sur le contenu de l’interview explosive d’Oprah Winfrey afin de se concentrer sur l’honneur du prince Philip.

La reine a déclaré une période de deuil royal de deux semaines.

C’est la première fois qu’Harry revient au Royaume-Uni depuis mars de l’année dernière.

DEUX SEMAINES DE MOURNAGE

Un initié a déclaré: « Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois qu’Harry était avec sa famille.

« En particulier l’interview d’Oprah Winfrey qui a laissé de nombreuses personnes bouche bée. »

«Mais les conversations familiales porteront désormais sur le décès du prince Philip et rien d’autre.

«La reine a déclaré le deuil royal pendant deux semaines, il est donc clair que c’est l’objectif de la famille.

« Les conversations seront privées, mais l’accent sera mis sur les questions émotionnelles liées aux relations avec un père et un grand-père. »

Le service aura lieu à 15h le 17 avril

On pense qu’Harry a été conduit au palais de Kensington, dans le centre de Londres, parce que sa maison officielle dans le cadre de l’accord Megxit – Frogmore Cottage – a été remise à la princesse Eugénie et à Jack Brooksbank.

Harry devra mettre en quarantaine pendant dix jours à son arrivée au Royaume-Uni – bien qu’il puisse le quitter après cinq jours s’il fournit un test négatif dans le cadre du programme gouvernemental « Test to Release ».

Mais il sera autorisé à assister aux funérailles de Philip malgré tout – car les directives du gouvernement stipulent que ceux qui viennent de l’étranger peuvent quitter l’isolement « pour des raisons de compassion ».

Les conseils du Royaume-Uni ajoutent: « Cela inclut d’assister aux funérailles d’un membre du ménage, d’un membre de la famille proche ou d’un ami. »

Il doit cependant continuer à s’isoler jusqu’à ce qu’il ait terminé sa période de quarantaine.

Harry était très proche du duc d’Édimbourg et se serait isolé chez lui à Los Angeles pour pouvoir voyager rapidement. Crédits: Getty

Le service funèbre de Philip aura lieu à la chapelle St George – où Harry et Meghan se sont mariés en 2018 Crédit: AFP

Harry, 36 ans, marchera derrière le cercueil aux côtés du prince William et du reste de sa famille lors des funérailles de samedi à la chapelle St George.

Il ne portera pas son uniforme militaire après avoir perdu ses titres honorifiques officiels au Megxit.

Au lieu de cela, il portera un costume avec le prince Andrew et le prince Edward.

William, 38 ans, et Harry, n’ont pas parlé pendant plusieurs mois après la finalisation de Megxit en janvier dernier.

S’adressant à Oprah, Harry a décrit William et Charles comme « pris au piège ».

Mais le duc de Cambridge a parlé à son jeune frère plusieurs jours plus tard, bien que l’appel ait été divulgué à l’hôte de CBS et à l’ami des Sussex Gayle King qui a déclaré que la conversation était « improductive ».

Le prince Philip est décédé à l’âge de 99 ans vendredi Crédits: Terry Harris

Harry verra sa famille – y compris son frère William et son père Charles – pour la première fois depuis qu’il a déménagé à Los Angeles il y a un an Crédits: Getty – Contributeur

La reine a ordonné une enquête menée par la famille sur les allégations de choc de Harry et Meghan, y compris des allégations selon lesquelles un haut royal a soulevé des «préoccupations» concernant la couleur de peau d’Archie.

Mais en déclarant une période de deuil royal de deux semaines, on s’attend à ce que la rangée d’Oprah passe au second plan derrière le deuil de Philip.

Le prince Charles aurait «hâte» de retrouver son fils.

Une source a déclaré au Sun: « Je suis sûr que Charles sera très heureux de voir son fils.

« Cela fait plus d’un an. Le Prince a très hâte de le voir. »

On pense que certains des amis multimillionnaires de Harry avaient offert au duc leurs jets privés pour le vol transatlantique de 5400 milles.

Mais le prince a déjà été critiqué pour avoir utilisé des jets privés.

Le producteur hollywoodien Tyler Perry a prêté à Harry son avion pour fuir Vancouver pour la Californie juste au moment où la frontière américaine était fermée en raison de Covid-19 en mars dernier.

Oprah Winfrey a utilisé son jet privé de 50 millions de livres sterling pour voler d’Hawaï à Santa Barbara pour interviewer Harry et Meghan le mois dernier.

Ce sera également la première fois qu’Harry voit des êtres chers face à face depuis son interview à la bombe d’Oprah – au cours de laquelle il a affirmé que William et Charles étaient « piégés ». Crédit: Twitter

William aurait été profondément bouleversé par les commentaires de son frère Crédit: AFP

En réponse à l’émission d’Oprah Winfrey, la reine a déclaré dans un communiqué: «Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

« Lors d’un service à la cathédrale de Canterbury plus tôt, qui a également été diffusé en ligne, l’archevêque de Canterbury Justin Welby a déclaré que » pour la famille royale, comme pour tous les autres, aucun mot ne peut atteindre la profondeur du chagrin qui se transforme en deuil « .

L’archevêque devrait également diriger les funérailles du duc samedi, auxquelles les princes William et Harry doivent tous deux assister.