Le prince Harry revient à Frogmore alors qu’il retourne en Grande-Bretagne pour une confrontation avec Wills lors du dévoilement de la statue de Diana

LE PRINCE Harry est arrivé aujourd’hui à Frogmore Cottage avant sa rencontre cruciale avec le prince William.

Le duc de Sussex, 36 ans, a atterri au Royaume-Uni peu après midi pour la première fois depuis qu’il a assisté aux funérailles du prince Philip en avril.

Le prince Harry restera à Frogmore Cottage, sécurisé par Covid, avec sa cousine Eugénie et son mari après son retour au Royaume-Uni Crédit : Getty

Une mini-fourgonnette noire, qui a été vue en train de quitter Heathrow, a ensuite été repérée à Frogmore Cottage Crédit : Le Soleil

L’avion sur lequel Harry aurait atterri à Heathrow aujourd’hui Crédit : Le Soleil

Des photos prises à Heathrow montrent que l’avion d’American Airlines aurait atterri à l’aéroport très fréquenté de Londres.

Peu de temps après, une grande mini-fourgonnette sombre qui avait quitté l’aéroport a été repérée à Frogmore Cottage – où le prince restera avant de rencontrer son frère.

Harry, 36 ans, restera avec sa cousine Eugénie, 31 ans, et son mari Jack Brooksbank, 35 ans, dans la maison historique classée Grade II à Windsor.

Le couple vit au chalet avec leur nouveau-né August depuis que Harry et Meghan ont déménagé aux États-Unis.

Les frères et sœurs en guerre Wills, 39 ans, et Harry, auraient appelé à une trêve avant les retrouvailles émotionnelles pour le dévoilement de la statue de leur mère.

Il n’est actuellement pas prévu qu’Harry rencontre le prince Charles, qui serait en Écosse au moment de la cérémonie.

La reine devrait également être absente lorsque son petit-fils reviendra au pays.

Frogmore Cottage a été divisé en deux afin que le duc de Sussex puisse s’en tenir aux règles d’isolement pendant qu’il est là avant le dévoilement de la statue de la princesse Diana.

Frogmore Cottage a maintenant été divisé en deux cottages indépendants séparés.

Le duc devra s’y isoler pendant au moins cinq jours avant d’être testé négatif au Covid pour le dévoilement de la statue le 1er juillet.

Frogmore – qui se trouve dans l’enceinte du château de Windsor – a été préparé pour le retour de Harry au cours des derniers jours.

Un initié a déclaré: «Le bâtiment était à l’origine cinq cottages différents avant d’être donné à Harry et Meghan.

«Ils ont dépensé beaucoup d’argent pour le mettre en forme pour leur famille – avant de partir pour la Californie.

SÉJOUR FROGMORE

« Eugenie et Jack ont ​​reçu les clés l’année dernière et ont dit qu’ils pouvaient l’utiliser pendant que Harry et Meghan étaient en Amérique.

« Le cottage est maintenant littéralement divisé en deux, ce qui signifie qu’Harry peut s’isoler dans une moitié de la maison sans jamais entrer en contact avec sa cousine et sa famille.

« Il a été mis en place pour son retour après que les plans de dernière minute aient semblé fonctionner lorsqu’il était de retour pour les funérailles du duc d’Édimbourg en avril. »

Les assistants du palais se préparent au retour de Harry de Californie pour l’événement de dévoilement au palais de Kensington après ses explosions contre sa famille abasourdie.

Harry, toujours furieux après la suppression de ses titres honorifiques dans la colonie de Megxit, s’isolera avant de se tenir côte à côte avec son frère le prince William.

Ce sera la première fois que les frères et sœurs en guerre se rencontreront depuis que Harry a fait de nouvelles allégations contre sa famille dans le documentaire The Me You Can’t See.

Dans la série avec l’animatrice de chat américaine Oprah Winfrey, le duc a stupéfié la famille royale en les accusant de « négligence », affirmant qu’il était « piégé » dans la famille et fustigeant la parentalité du père, le prince Charles.

Il a également déclaré dans un podcast qu’il avait emmené sa famille aux États-Unis pour « briser le cycle » de « douleur et souffrance » lorsqu’il élevait ses enfants.

Harry peut s’en tenir aux règles d’isolement pendant qu’il est à Frogmore Cottage avant le dévoilement de la statue de la princesse Diana Crédit : Getty

Les assistants du palais se préparaient au retour de Harry de Californie pour l’événement de dévoilement au palais de Kensington Crédit : AFP

Harry vit actuellement aux États-Unis avec sa femme Meghan et leurs deux enfants, Archie (photo) et Lilibet Crédit : Splash

La princesse Eugénie vit actuellement à Frogmore Cottage Crédit : PA