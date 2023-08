Le prince Harry reviendra au Royaume-Uni sans Meghan Markle avant l’anniversaire de la mort de la reine Elizabeth

Le prince Harry retourne une fois de plus au Royaume-Uni, en solo.

Il devrait revenir le mois prochain pour assister à une cérémonie de remise de prix caritative la veille du premier anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II, a annoncé jeudi l’association caritative WellChild. Harry, qui est un mécène de longue date de l’association caritative britannique, assistera à sa cérémonie annuelle de remise de prix à Londres le 7 septembre pour récompenser les réalisations de jeunes gravement malades.

Il devrait faire le voyage sans son épouse Meghan Markle, comme il l’a fait pour le couronnement de son père en mai.

Le duc de Sussex s’est retiré de la même cérémonie de remise de prix caritative l’année dernière, qui a eu lieu le 8 septembre, jour du décès de sa grand-mère.

La reine Elizabeth avait 96 ans lorsqu’elle est décédée à Balmoral, sa bien-aimée propriété de campagne écossaise. Le roi Charles III se trouve actuellement au château de Balmoral, où il devrait passer les prochaines semaines. Des sources royales ont affirmé qu’il passerait le premier anniversaire de la mort de sa mère dans une « réflexion tranquille ».

Quant à Harry, il participerait également aux Invictus Games, la compétition sportive internationale qu’il a fondée pour les militaires et vétérans blessés. Les jeux débuteront à Düsseldorf, en Allemagne, le 9 septembre.

Markle devrait rejoindre son mari pour l’événement, a rapporté le magazine Glamour.

D’ACCORD! Le magazine avait initialement rapporté que le roi Charles et le prince Harry se rencontreraient en privé le 17 septembre, ce qui coïncide avec la fin du voyage du duc de Sussex aux Jeux Invictus à Düsseldorf et le retour du roi à Londres depuis Balmoral.

Cependant, des sources du Sussex ont démenti le rapport au New York Post.

Plusieurs experts royaux ont déclaré à Fox News Digital qu’ils ne pensaient pas qu’un « sommet de paix » aurait lieu entre le monarque et « la réserve ».

« La personne à qui j’en ai parlé, ils ont versé beaucoup de mépris là-dessus, et nous n’en sommes pas encore à ce stade de part et d’autre », a déclaré l’expert royal Duncan Larcombe.

Larcombe a déclaré qu’il ne faudrait « rien de moins qu’un miracle » pour que Harry, 38 ans, et Charles, 74 ans, se réunissent et réparent leur relation.

« Les sentiments entre le prince William et le prince Harry sont toujours si forts que je pense que le roi Charles réfléchirait longuement et sérieusement à aller derrière le dos de William et à essayer de faire la paix avec Harry », a-t-il expliqué. « Je ne pense tout simplement pas que ce moment soit encore venu. Je ne dis pas que ce ne sera jamais le cas. Mais je pense que nous sommes loin du compte. »

En 2020, Harry et Markle ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres de la famille royale, citant ce qu’ils ont décrit comme les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques.

Le couple s’est assis pour une interview télévisée de deux heures avec Oprah Winfrey et a lancé une série documentaire Netflix en six parties sur leur vie ensemble, et Harry a publié ses mémoires à succès, « Spare », dans lesquelles il lance de nombreuses accusations peu flatteuses à l’égard de sa famille.

Récemment, le titre « Son Altesse Royale » du prince Harry a été supprimé de sa page de profil sur le site Internet de la famille royale.

Deux références à Harry ont été modifiées de « HRH » à son titre de « duc de Sussex » ou « le duc » à la suite d’un rapport sur l’oubli publié par le média britannique Express.

Lorsque Harry et Markle se sont retirés de la famille royale, un accord a été conclu selon lequel ils n’utiliseraient plus leurs titres « HRH », qui font référence à « son altesse royale ».

L’Associated Press et Stephanie Nolasco de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.