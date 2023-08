Le prince Harry révèle qu’il a manqué de soutien à son retour d’Afghanistan : « Le plus grand combat pour moi »

Le prince Harry a révélé qu’à son retour d’un déploiement en Afghanistan, il ne disposait pas de la « structure de soutien » appropriée pour prendre soin de sa santé mentale.

« Le plus gros problème pour moi était que personne autour de moi ne pouvait vraiment m’aider », a déclaré le duc de Sussex dans le deuxième épisode de sa nouvelle série documentaire Netflix « Heart of Invictus ». La série se concentre sur la compétition sportive qu’Harry a fondée en 2014 pour les militaires blessés.

Il a poursuivi : « Je n’avais pas cette structure de soutien, ce réseau ou ces conseils d’experts pour identifier ce qui m’arrivait réellement. »

L’homme de 38 ans a déclaré que les difficultés qu’il a dû affronter après son retour de déploiement provenaient de la douleur d’avoir perdu sa mère alors qu’il avait 12 ans.

MEGHAN MARKLE PREND « UN RISQUE ÉNORME EN SE DISTANTANT DU PRINCE HARRY DANS LE REBRAND DE CARRIÈRE : EXPERT

Un expert a déclaré plus tôt dans l’épisode que les militaires qui souffrent davantage du SSPT lié au déploiement ont généralement d’autres problèmes de leur vie qu’ils n’ont pas résolus.

LE PRINCE HARRY APPLIQUE LES Vétérans BLESSÉS AUX JEUX DE WARRIOR APRÈS LA COMPARUSION AU TRIBUNAL DU ROYAUME-UNI

« Il y a eu une rupture, et le déclencheur pour moi a été mon retour d’Afghanistan, mais les événements qui se sont produits remontent à l’âge de 1997, à l’âge de 12 ans », a déclaré Harry. « La perte de ma mère si jeune, le traumatisme que j’ai vécu, je n’en ai jamais vraiment eu conscience. On n’en a pas parlé. Je n’en ai pas vraiment parlé. Et je l’ai réprimé comme la plupart des jeunes l’auraient fait. « .

La mère de Harry, la princesse Diana, a été tuée en 1997 dans un accident de voiture à Paris alors qu’elle était poursuivie par des paparazzi. Elle avait 36 ​​ans.

Mais il a déclaré qu’une fois revenu de son déploiement, « tout s’est déclenché, je rebondissais sur les murs. Genre, que se passe-t-il ici ? Je ressens maintenant tout au lieu d’être engourdi. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le royal a ajouté que parfois les gens envisagent initialement une thérapie lorsque « vous êtes allongé sur le sol en position fœtale, souhaitant probablement avoir traité certaines de ces choses auparavant. C’est ce que je veux vraiment changer » avec les Jeux Invictus.

La série documentaire, diffusée sur Netflix mercredi, suit un groupe de militaires blessés alors qu’ils discutent de leur vie et de leurs luttes alors qu’ils se préparent à participer aux jeux de 2022.

Les aveux de Harry interviennent dans le contexte de ses relations tendues avec sa famille, en particulier avec son père, le roi Charles III, et son frère, le prince William, dont il a parlé dans ses premières docu-séries Netflix, « Harry & Meghan », et ses mémoires, « Spare « .

En janvier, Harry a déclaré qu’il n’avait pas parlé à William ou Charles depuis « un certain temps » après que lui et sa femme Meghan Markle aient quitté le Royaume-Uni pour la Californie en 2020.

Plus tôt cette semaine, Harry a surpris un groupe de spectateurs à San Diego en apparaissant à une projection avancée de la série Invictus.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Vous êtes tous en service, que vous soyez ceux qui portent l’uniforme, ou que vous soyez le conjoint ou que vous soyez l’enfant qui se déplace à travers le pays », a déclaré le duc au public invité, selon le magazine People.

Harry a été déployé en Afghanistan à deux reprises : d’abord en 2007 et 2008 en tant que contrôleur aérien avancé et une deuxième fois de 2012 à 2013 en tant que pilote d’hélicoptère Apache, selon le site Internet de la famille royale.