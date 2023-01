Le prince Harry révèle que Meghan Markle a induit les téléspectateurs en erreur à propos de la querelle de Kate Middleton lors de l’émission spéciale ” Oprah ” de 2021

Le prince Harry a révélé dans ses mémoires très attendus “Spare” que sa femme Meghan Markle avait trompé les téléspectateurs de leur émission spéciale télévisée Oprah Winfrey 2021 sur la cause de sa brouille avec Kate Middleton.

Alors que l’ancienne actrice de “Suits”, âgée de 41 ans, a affirmé que Middleton, 40 ans, était à blâmer pour leur dispute sur les robes de demoiselle d’honneur avant le mariage des Sussex en mai 2018, le duc de Sussex, âgé de 38 ans, a écrit que sa sœur- la belle-famille a également été contrariée par un commentaire de Markle.

Dans ses mémoires, Harry a rappelé que la princesse de Galles avait été offensée lorsque Markle lui avait dit qu’elle “doit avoir un cerveau de bébé à cause de ses hormones”, selon Page Six.

Le cerveau du bébé est un terme qui “fait référence aux problèmes de mémoire, au manque de concentration et à la distraction signalés par de nombreuses femmes pendant la grossesse et au début de la maternité”, selon la clinique Mayo.

Middleton avait donné naissance à son troisième enfant, le prince Louis, un mois avant les noces de Harry et Markle à la chapelle Saint-Georges à Londres.

Lors de la rencontre des Sussex avec Winfrey, 68 ans, Markle n’a fait aucune mention de la remarque “cerveau de bébé”. Cependant, elle a répondu aux rumeurs selon lesquelles elle avait fait pleurer Middleton avant le mariage.

“Le récit avec Kate, qui ne s’est pas produit, était vraiment, vraiment difficile et je pense que c’est là que tout a vraiment changé”, a déclaré Markle à l’époque.

Markle a dit à Winfrey que “l’inverse s’est produit”. “Ce fut un tournant”, a admis Markle.

Markle a allégué que le récit selon lequel les deux avaient une querelle de longue date découlant des pleurs de Middleton lors du mariage “ne s’est tout simplement pas produit”. Au lieu de cela, Markle a expliqué que quelques jours avant le mariage, Middleton était contrariée par la robe de demoiselle d’honneur que sa fille, Princesse Charlotte était destiné à porter.

“Ça m’a fait pleurer et ça m’a vraiment blessé”, a expliqué Markle. “Et j’ai pensé dans le contexte de tout ce qui se passait ces jours-là avant le mariage que cela n’avait pas de sens de ne pas faire ce que tout le monde faisait, ce qui essayait d’être solidaire.”

Cependant, Markle a noté que la prétendue querelle qui a créé un tel fourrage médiatique s’est terminée presque aussi rapidement qu’elle a commencé grâce aux excuses de Middleton.

“Ce fut une semaine très difficile du mariage”, a expliqué Markle. “Et elle était bouleversée par quelque chose, mais elle en était propriétaire, et elle s’est excusée. Et elle m’a apporté des fleurs et une note, s’excusant. Et elle a fait ce que je ferais si je savais que j’avais blessé quelqu’un, d’accord, juste pour assumer la responsabilité de il.”

Markle a expliqué plus tard qu’il lui était difficile de se remettre d’être décrite comme l’instigatrice de leur querelle.

“Ce qui était difficile à surmonter, c’était d’être blâmé pour quelque chose que non seulement je n’avais pas fait, mais qui m’était arrivé”, a déclaré Markle plus tard à Winfrey. “Tout le monde dans l’institution savait que ce n’était pas vrai…. Je ne partage en aucun cas cet article sur Kate pour la dénigrer. Je pense qu’il est vraiment important que les gens comprennent la vérité. … C’est une bonne personne.”

Elle a ajouté: “Et je pense qu’une grande partie de ce que j’ai vu se jouer est cette idée de polarité, où si vous m’aimez, vous n’avez pas à la détester. Et si vous l’aimez, vous n’avez pas besoin de détester moi.”

Cependant, Harry a écrit dans “Spare” que même si la dispute initiale concernait les robes de demoiselle d’honneur, le commentaire de Markle a ajouté de l’huile sur le feu.

Le duc de Sussex a écrit qu’à l’approche du mariage, Middleton était devenue émotive lors d’une discussion tendue qu’elle avait eue avec Markle sur le moment de la répétition du mariage et la coupe des robes de demoiselle d’honneur.

Il a raconté que Middleton avait envoyé un texto à Markle pendant la semaine du mariage qu’il y avait un “problème” avec la robe de demoiselle d’honneur de sa fille, la princesse Charlotte.

Harry a expliqué qu’on s’attendait à ce que les “robes de haute couture française”, qui avaient été “cousues à la main uniquement à partir de [the bridesmaids’] mesures » nécessiteraient des modifications.

Selon le duc de Sussex, Markle a demandé à Middleton d’amener Charlotte au palais afin qu’un tailleur puisse apporter des modifications aux robes des six demoiselles d’honneur. Harry a écrit que Middleton jugeait cette suggestion “pas suffisante” et a fixé un moment pour parler avec Markle.

Au cours de leur conversation, Harry a allégué que Middleton avait dit à Markle que la robe de sa fille était trop grande, longue et ample.” Elle aurait également dit que Charlotte “avait fondu en larmes quand elle l’avait essayée”.

Après que Markle ait répété qu’elle devait amener Charlotte pour des retouches, Middleton lui aurait dit que toutes les robes devaient être refaites.

Markle a ensuite fait le commentaire du “cerveau de bébé”, qui a offensé la duchesse de Cambridge, selon les mémoires.

Bien que Middleton ait finalement accepté d’amener Charlotte pour des modifications, Harry se souvient avoir trouvé Markle en train de pleurer “par terre” après l’échange. Il a noté que Middleton s’était excusée et avait apporté une carte et des fleurs lorsqu’elle est venue le lendemain.

Il a écrit plus tard que Markle avait été “offensé” après avoir été “réprimandé” pour une remarque et qu’on lui avait dit qu’elle “n’était pas assez proche” de Middleton pour faire des commentaires sur ses hormones. Selon Harry, Markle a de nouveau pleuré après avoir été réprimandé.

Le conflit sur la remarque “cerveau de bébé” était l’une des nombreuses révélations qui ont émergé des mémoires de la bombe de Harry.

“Spare” devrait sortir aux États-Unis le 10 janvier.