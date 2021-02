Le prince Harry révèle que le premier mot d’Archie était «  crocodile  »

Le duc de Sussex a révélé que le premier mot de son fils Archie était « crocodile » et la reine lui a envoyé un gaufrier pour Noël, lors d’une conversation avec James Corden.

Le prince Harry a également déclaré au comédien que la routine nocturne de son « incroyable » fils de 21 mois avec sa femme Meghan Markle impliquait du « thé », un bain et une histoire au coucher.

Et le duc a révélé dans un segment de The Late Late Show qu’Archie avait la « personnalité la plus incroyable » et était déjà en train de rassembler quatre mots et de chanter des chansons.

Harry, 36 ans, qui vit maintenant dans un manoir de 11 millions de livres sterling en Californie après avoir démissionné de son poste de royal senior l’année dernière, a déclaré à Corden: « Mon fils a maintenant un peu plus d’un an et demi.

«Il est hystérique, il a la personnalité la plus incroyable. Il met déjà trois, quatre mots ensemble, il chante déjà des chansons.

Le duc et la duchesse de Sussex avec leur fils Archie à Cape Town en septembre 2019

Interrogé sur le premier mot d’Archie, Harry répondit: «Crocodile, trois syllabes. Et Corden a répondu: «Crocodile? C’est un grand mot.

Harry a poursuivi: « Intéressant, ma grand-mère nous a demandé ce qu’Archie voulait pour Noël, et Meg a dit un gaufrier. Elle nous a envoyé un gaufrier pour Archie.

«Petit déjeuner maintenant, Meg compose un beau mélange organique. Dans le gaufrier, retournez-le, il sort. Il aime ça. Et maintenant, j’ai des gaufres pour le petit déjeuner.

«Un peu de yaourt, un peu de confiture sur le dessus, je ne sais pas si c’est la bonne chose à faire. Un peu de baies, peut-être, un peu de miel, un peu de sirop.

Mais Corden a souligné: « Désolé, vous passez sous silence le fait que je ne peux pas pour la vie de moi imaginer la reine ordonnant qu’un gaufrier soit envoyé à Santa Barbara. Je ne peux pas me faire la tête …

Harry (à droite) apparaît dans The Late Late Show avec James Corden (à gauche), qui est sorti aujourd’hui

Harry a répondu: « Je ne sais même pas comment commenter cela. Archie se réveille le matin et dit littéralement: Gaufre? Fait.’

Interrogé sur une nuit normale à l’intérieur, Harry a déclaré: « En fonction de la façon dont la journée a été, à quel point elle a été occupée, nous ferons le thé d’Archie, lui donnerons un bain, lui lirons un livre, le déposerons.

«Descendez, Meg pourrait préparer un repas, commander des plats à emporter. Montez, asseyez-vous dans votre lit, allumez la télévision et regardez un peu de Jeopardy, peut-être regardez un peu de Netflix.

Harry a également abordé la controverse sur la représentation par The Crown de l’histoire de sa famille et a défendu le drame Netflix, affirmant qu’il ne « prétend pas être une nouvelle ».

En outre, il a déclaré que la reine et le duc d’Édimbourg pouvaient utiliser Zoom et avaient vu Archie « courir » en Californie.

Le duc et la duchesse de Sussex révèlent Archie au monde au château de Windsor en mai 2019

Le segment de The Late Late Show a été filmé avant que lui et la duchesse de Sussex ne confirment qu’ils ne reviendront pas en tant que membres actifs de la famille royale.

Interrogé par Corden comment il voit sa vie après le verrouillage, Harry a déclaré: « Ma vie sera toujours consacrée au service public et Meghan s’y est inscrite. »

Et sur la décision de s’éloigner de la famille royale, il a déclaré qu’elle « ne s’éloignait jamais, elle reculait plutôt que de se retirer ».

Harry a déclaré qu’il avait besoin de déplacer sa famille, mais a insisté: « Je ne partirai jamais, je contribuerai toujours. Ma vie est le service public.