Le prince Harry révèle les surnoms qu’il utilise avec William au milieu de la querelle amère des frères – qui a explosé en “attaque”

PRINCE Harry a révélé les surnoms qu’il utilise avec le prince William dans un passage divulgué de ses mémoires où il a affirmé avoir été physiquement attaqué par son frère.

Le duc de Sussex a affirmé de manière sensationnelle que le prince de Galles “l’avait jeté à terre” lors d’une dispute à propos de Meghan Markle, dans son prochain livre Spare.

Le prince Harry affirme que son frère l’a attaqué dans son nouveau livre Crédit : AP

Le livre explosif de Harry, Spare, sortira la semaine prochaine

Harry allègue que William “m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et… m’a fait tomber au sol” dans un extrait du livre rapporté par le Guardian.

Le duc, 38 ans, affirme qu’il s’est retrouvé avec une blessure visible au dos à la suite de la dispute en 2019 à Nottingham Cottage sur le terrain du palais de Kensington, où il vivait à l’époque.

Et tout en décrivant l’incident, Harry a révélé les noms d’animaux que lui et William utilisent l’un pour l’autre.

Le prince de Galles appelle Harry “Harold” tandis que le duc appelle William “Willy”.

Harry dit que William était déjà “très chaud” quand il est arrivé, voulant parler de la détérioration de leur relation.

Selon Harry, cela s’est transformé en une engueulade lorsque William s’est plaint de sa femme Meghan, la qualifiant de “grossière” et “abrasive”. William a insisté sur le fait qu’il essayait d’aider.

Le duc de Sussex a répondu : “Êtes-vous sérieux ? Aidez-moi ? Désolé, c’est comme ça que vous appelez ça ? M’aider ?”

Harry prétend qu’il a ensuite versé un verre d’eau à William et lui a dit : “Willy, je ne peux pas te parler quand tu es comme ça.”

Il dit ensuite que son frère l’a appelé “un autre nom” puis “est venu vers moi”.

Harry affirme : “Tout s’est passé si vite. Il m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m’a fait tomber au sol.

“J’ai atterri sur le bol du chien, qui s’est fissuré sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté allongé là un moment, hébété, puis je me suis levé et lui ai dit de sortir.”

Il dit que William lui a dit de le riposter mais il a refusé, et donc son frère est parti “avec un air plein de regrets et s’excusant”.

William a ensuite dit à son frère de ne pas parler à Meghan de la confrontation, selon Harry.

Harry dit qu’il a répondu : “Tu veux dire que tu m’as attaqué ?”, ce à quoi il prétend que William a répondu : “Je ne t’ai pas attaqué, Harold.”

L’extrait du livre de Harry a été publié par le Guardian. On ne sait pas comment ils ont obtenu une première copie.