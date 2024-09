Le prince Harry ressemble de plus en plus à un clown vivant dans des lits miteux

Le prince Harry vient de se retrouver comparé à un clown par Piers Morgan.

Il a rendu ces accusations et ces répliques publiques dans un article pour Le Soleil.

Le commentateur a noté la séquence de défaites dans laquelle les Sussex semblent s’être retrouvés retranchés, puisque « toutes les premières pages des journaux de mardi, de l’Angleterre et de l’Australie à l’Amérique et à l’Inde, étaient dominées par des images du film du Pays de Galles, avec à peine une mention superficielle de l’escroquerie du cheval et du maillet ornés de bijoux des Sussex. »

Mais peu de temps après, il a balayé les faux membres de la famille royale en disant : « Assez de ces clowns », car « ils ont fait leurs lits miteux en toison royale et peuvent s’y coucher ».

Pour ceux qui ne sont pas au courant des événements des deux derniers jours, Kate Middleton a récemment publié une vidéo annonçant qu’elle était officiellement guérie du cancer, après avoir subi une chimiothérapie préventive pour un type de cancer non divulgué.

Au moment de cet aveu, à peine 100 minutes plus tard, selon le commentateur, une mise à jour concernant la série Polo du prince Harry est arrivée sur le compte X (anciennement Twitter) de Netflix.

À un moment donné de son article, il s’est également extasié sur la nouvelle approche des Windsor en matière de médias sociaux et sur ses tentatives de « garder la magie vivante » en disant : « tout d’abord, cela représente un changement radical par rapport à tout ce que la famille royale a déjà fait auparavant », en raison de l’émotion que cela a suscitée chez Morgan.

Dans l’ensemble, « le message principal était que le redoutable Big C peut frapper n’importe qui à tout moment, et peu importe l’argent et les privilèges dont vous disposez ou le nombre de diadèmes que vous portez. J’ai trouvé que le commentaire de Kate était parfait dans son honnêteté, son humilité et son espoir. »