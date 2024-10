Le prince Harry respire en se débarrassant du faux « La la Land »

Le prince Harry montre sa vraie personnalité alors qu’il effectue un voyage en solo pour défendre ses causes caritatives.

Le duc de Sussex, qui s’est récemment rendu au Lesotho pour son organisation Sentebale, s’est épanoui lors de sa visite.

L’experte royale Jennie Bond a déclaré : « Je pense que n’importe qui se sentirait plus à l’aise dans une situation à laquelle il est habitué et Harry défend les prix WellChild depuis environ 16 ans. Donc, bien sûr, il avait l’air plus détendu dans cet environnement que dans le cadre encore et quelque peu étranger de La La Land.

D’ACCORD! rapporte : « Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec le fait d’être royal ou non royal. C’est simplement une question d’environnement auquel vous êtes plus habitué. Peut-être devrions-nous arrêter d’analyser chaque geste et chaque coup d’égalité et simplement apprécier qu’il est un homme qui essaie d’utiliser sa position pour faire du bien dans le monde. »

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.