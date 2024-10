Le prince Harry, représentant de longue date des relations publiques d’Archewell de Meghan Markle, crée sa propre entreprise

La publiciste de longue date du prince Harry et de Meghan Markle, Ashley Hansen, quitte la société Archewell des Sussex pour lancer sa propre société de conseil, a appris Page Six.

Une source nous apprend que le très respecté représentant des relations publiques a démissionné jeudi après avoir travaillé pendant plus de deux ans pour le duc, 40 ans, et la duchesse de Sussex, 43 ans.

Hansen travaillait sous la direction du couple royal en tant qu’attaché de presse mondial et responsable de la communication. Kyle Boulia, l’attaché de presse officiel de Harry et Markle, lui a fait rapport.

La publiciste Ashley Hansen (à gauche) quitte Archewell pour lancer sa propre société de conseil en relations publiques. Instagram/@mandanadayani

Hansen a travaillé à temps plein pour le prince Harry et Meghan Markle pendant plus de deux ans. Getty Images pour W+P

Malgré son départ, Hansen continuera à travailler avec Harry et Markle, en accueillant le prince et l’ancien de « Suits » en tant que clients à temps partiel dans son cabinet de conseil basé à Los Angeles, Three Gate Strategies.

Le gourou des relations publiques continuera de représenter et de conseiller les Sussex, ainsi que de superviser leur équipe de communication internationale.

Sa nouvelle entreprise se concentrera également sur les communications et la gestion de marque pour d’autres personnes et organisations distinguées.

On nous dit également que Hansen n’a pas quitté son poste à temps plein chez Archewell pour des raisons néfastes.

On nous dit que les Sussex soutiennent le départ de Hansen d’Archewell. PA

Hansen continuera de représenter les Sussex en tant que clients à titre indépendant. REUTERS

Hansen lance une société de conseil basée à Los Angeles appelée Three Gate Strategies.

« Nous sommes très fiers d’Ashley, surtout en tant que femme entrepreneur », déclare Markle au nom d’elle et de Harry.

« Nous sommes impatients de bénéficier de son expertise ciblée sur nos projets commerciaux et créatifs et de sa supervision continue de notre équipe de communications. Mon mari et moi sommes ravis d’être aux côtés d’Ashley alors qu’elle construit quelque chose d’extraordinairement spécial avec son entreprise.

Hansen, pour sa part, ajoute : « Je suis incroyablement reconnaissante envers le duc et la duchesse pour leur confiance continue.

« Leur soutien inébranlable et leur confiance dans mon nouveau cabinet ont été significatifs et témoignent de leur leadership. Je savais quand ils m’ont embauché pour la première fois qu’ils me donnaient l’opportunité de ma vie et je ne pourrais pas être plus heureux de continuer à travailler ensemble.

Malgré ces paroles aimables, Hansen est la 19e personne à cesser de travailler pour les Sussex à temps plein ces dernières années, suscitant de nouvelles questions sur l’environnement de travail offert par le couple.

Les Sussex ont déclaré dans un communiqué qu’ils étaient « fiers » de Hansen. @heysaraprince

Hansen a également remercié la famille royale pour leur « confiance continue ». Fondation Archewell via Getty Images

« Leur soutien inébranlable et leur confiance dans mon nouveau cabinet ont été significatifs et témoignent de leur leadership », a déclaré Hansen. Jenna Jones

Le 18 autres personnes parmi ceux qui sont partis figurent le directeur de production Bennett Levine, le responsable du marketing Fara Taylor, le responsable du contenu Ben Browning et plusieurs autres.

Josh Kettler, qui a quitté son poste de chef de cabinet en août après seulement trois mois, n’aurait « pas été à l’aise » avec certains aspects de son rôle.

« Il pensait qu’il valait mieux partir maintenant que de continuer dans un travail qui ne lui plaisait pas », avait alors déclaré une source au Daily Mail.

Les membres du personnel auraient des opinions divergentes sur ce que signifie travailler pour les Sussex.

« Il y a certainement eu des moments mauvais, très mauvais, voire psychopathes. J’ai vu des gens se faire mâcher en personne et au téléphone et se sentir comme de la merde », a déclaré un assistant au Daily Beast le mois dernier.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Hansen est le 19e membre du personnel à cesser de travailler à temps plein pour les Sussex ces dernières années. PA

Il a été rapporté que Harry et Markle favorisent un environnement de travail toxique. Fondation Archewell via Getty Images

« Mais c’était une période incroyablement difficile et j’ai tendance à lui accorder le bénéfice du doute. Elle a dit elle-même qu’elle était parfois suicidaire.

Une autre source qui a travaillé avec Markle avant son somptueux mariage en mai 2018 a ajouté au média : « Elle est adorable quand tout se passe comme elle le souhaite, mais un démon quand le ver se retourne. »

Ex-chef de cabinet Catherine St-Laurent, qui est restée proche des Sussex, a cependant affirmé au Daily Mail : « Le temps que j’ai passé à travailler avec le prince Harry et Meghan a été incroyablement significatif pour moi. »