Le prince Harry rend visite secrètement à des amis à la base aérienne américaine Top Gun

Les OFFICIELS ont fait des efforts extraordinaires pour réveiller le prince Harry et lui dire que son grand-père, le prince Philip, était décédé.

Des documents vus par The Sun dimanche montrent qu’un individu de l’ambassade des États-Unis à Londres a appelé le bureau du shérif de Santa Barbara à 2 h 30, heure californienne, le 9 avril.

L’appelant a demandé à un flic de se rendre au manoir Montecito de 11 millions de livres sterling de Harry et Meghan pour conseiller au prince de « vérifier son téléphone ».

La police a confirmé qu’un officier s’était rendu à l’adresse de Harry et avait transmis le message.

On ne sait pas qui a contacté la police et même des hauts responsables de l’ambassade ont été tenus dans l’ignorance. Mais l’intervention de l’ambassade expose la rupture de communication entre Buckingham Palace et Harry et Meghan depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales pour la Californie.

Le couple n'a pas non plus de personnel médiatique ou de communication en Grande-Bretagne.