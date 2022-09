LONDRES –

Le prince Harry a rendu lundi un hommage très personnel à sa “grand-mère”, feu la reine Elizabeth II, disant à quel point il chérissait le temps qu’il avait passé avec elle et comment il honorerait son père en tant que nouveau roi.

Dans un communiqué, Harry, qui a quitté ses fonctions royales avec sa femme Meghan en 2020, a salué le service de la reine en tant que chef de l’État et monarque, et a également parlé avec émotion de son rôle de grand-mère.

“Mamie, alors que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres – de mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, à vous rencontrer pour la première fois en tant que commandant en chef, au premier moment vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés”, a-t-il déclaré.

“Je chéris ces moments partagés avec vous, et les nombreux autres moments spéciaux entre les deux. Vous nous manquez déjà beaucoup, pas seulement à nous, mais au monde entier.”

Il a loué sa “grâce et sa dignité inébranlables” et son engagement envers le devoir, affirmant qu’elle était admirée et respectée dans le monde entier.

“Nous aussi, nous sourions en sachant que vous et grand-père êtes réunis maintenant, et tous les deux en paix”, a-t-il dit, une référence à son mari de 73 ans, le prince Philip, décédé l’année dernière.

Après que lui et Meghan aient quitté leurs rôles royaux officiels, ils se sont éloignés de la famille, y compris de son père, l’actuel roi Charles III, et ont émis des critiques cinglantes sur le palais de Buckingham et sur la façon dont ils avaient été traités.

Depuis qu’il est devenu roi après la mort de la reine à l’âge de 96 ans jeudi dernier, Charles a exprimé son amour pour le couple.

“En ce qui concerne les premières réunions, nous honorons maintenant mon père dans son nouveau rôle de roi Charles III”, a déclaré Harry.

Harry et Meghan n’étaient en Grande-Bretagne que lorsque la reine est décédée parce qu’ils se rendaient par coïncidence pour assister à un certain nombre d’événements caritatifs, un voyage rare depuis qu’ils ont déménagé en Californie où ils vivent avec leurs deux jeunes enfants.

On ne s’attendait même pas à ce qu’ils parlent à leurs proches lors de la visite précédant la mort de la reine.

Samedi, Harry et Meghan sont apparus de manière inattendue avec son frère aîné William pour une promenade près du château de Windsor, dans une démonstration d’unité qui suggérait que la mort de leur grand-mère pourrait conduire à un rapprochement.

Une source royale l’a décrit comme une importante démonstration d’unité à un moment incroyablement difficile pour la famille.



