Le prince Harry rend hommage à la famille royale dans le nouveau documentaire « Heart Of Invictus » – Hollywood Life

Crédit d’image : James Veysey/Shutterstock

Prince Harry, 38 ans, continue de ne pas se retenir. Dans son nouveau Cœur d’Invictus docuseries, le prince Harry a admis qu’il n’avait pas reçu de « soutien » de sa famille pour faire face au « traumatisme » qu’il avait vécu après Celle de la princesse Diana mort et service en Afghanistan.

« Le déclencheur pour moi était en fait mon retour d’Afghanistan, mais les choses qui se produisaient dataient de l’âge de… de 1997, de l’âge de 12 ans », a déclaré Harry dans le deuxième épisode de Cœur d’Invictusdont la première a eu lieu le 12 août sur Netflix.

Il a poursuivi : « Perdre ma mère à un si jeune âge, je n’ai jamais vraiment eu conscience du traumatisme que j’ai subi. Cela n’a jamais été discuté. Je n’en ai pas vraiment parlé. Et je l’ai supprimé comme la plupart des jeunes l’auraient fait. Mais ensuite, quand tout s’est déclenché, je rebondissais sur les murs.

Le duc de Sussex a admis que son « plus grand combat » était que « personne autour de moi ne pouvait vraiment l’aider », faisant apparemment référence à la famille royale. Il a ajouté : « Je n’avais pas cette structure de soutien, ce réseau, ces conseils d’experts pour identifier ce qui m’arrivait réellement. Malheureusement, comme la plupart d’entre nous, la première fois que vous envisagez vraiment une thérapie, c’est lorsque vous êtes allongé sur le sol en position fœtale, souhaitant probablement avoir traité certaines de ces choses plus tôt. C’est ce que je veux changer.

Le prince Harry a révélé qu’il n’avait pas complètement surmonté le traumatisme de la perte de sa mère à 12 ans avant l’âge de 30 ans. a commencé à sortir et puis tout à coup, c’était comme si quelqu’un avait tremblé et ça a fait « pouf »… et puis c’était le chaos », a-t-il déclaré dans la série.

du roi Charles III Son ex-fils a expliqué ouvertement que la famille royale, en particulier son père, ne lui avait pas apporté le soutien dont il avait besoin après la mort de la princesse Diana en 1997. Dans ses mémoires De rechangele prince Harry a affirmé que son père ne l’avait pas serré dans ses bras après avoir annoncé la tragique nouvelle.

« Il n’était pas doué pour montrer ses émotions dans des circonstances normales, comment pouvait-on s’attendre à ce qu’il les montre dans une telle crise ? » Harry a écrit dans son livre. « Sa main est tombée une fois de plus sur mon genou et il a dit : ‘Ça va aller.’ C’était beaucoup pour lui. Paternel, plein d’espoir, gentil. Et c’est donc très faux.