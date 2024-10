Le prince Harry rencontre la princesse du Lesotho alors qu’il commence son voyage solo en Afrique du Sud sans Meghan – mais a-t-il réussi à voir le roi et William lors d’une visite éclair au Royaume-Uni ?

Le prince Harry a été photographié avec la princesse du Lesotho alors qu’il entame une visite en Afrique du Sud pour son association caritative Sentebale, quelques heures seulement après avoir quitté la Grande-Bretagne après une visite éclair au Royaume-Uni sans Meghan.

Vêtu d’une chemise blanche, d’un jean et d’une veste sombre, le duc de Sussex, 40 ans, peut être vu posant avec son bras autour de la princesse du Sénat du Lesotho Seeiso sur une image partagée sur Instagram.

« J’ai eu le plaisir d’organiser un déjeuner aujourd’hui », a-t-elle écrit à côté de la photo, qui a été partagée sous forme de bobine.

Le voyage de Harry au Lesotho et en Afrique du Sud semble marquer une autre semaine loin de sa femme Meghan et de leurs deux enfants Archie et Lilibet, qui n’ont pas non plus rejoint le duc au Royaume-Uni.

Harry n’a pas semblé rendre visite au roi Charles ou au prince William lors de son séjour au Royaume-Uni hier, bien qu’il ait séjourné dans un hôtel londonien à seulement trois kilomètres du palais de Buckingham et à moins d’une heure de route du domicile de son frère.

Il était venu à Londres pour les WellChild Awards afin de récompenser certains des enfants les plus courageux de Grande-Bretagne et de soutenir une association caritative qui lui tient à cœur.

Harry, qui n’a probablement pas séjourné dans une propriété royale, devait s’envoler de Londres pour l’Afrique du Sud pour des événements de soutien à son association caritative Sentebale.

Le royal s’est rendu au Lesotho pour un rassemblement de chefs d’entreprise, de philanthropes et d’acteurs locaux, visant à faire avancer le travail de son organisation caritative axée sur la jeunesse, en soutenant l’inclusion numérique et économique de la prochaine génération en Afrique.

Il est peu probable que Meghan le rejoigne lors du voyage, même si elle ne l’a pas vu depuis dix jours après avoir passé une semaine à New York avec une série d’engagements, dont un événement en l’honneur de sa mère, la princesse Diana.

Un porte-parole d’Harry a refusé de dire si des réunions de famille étaient prévues. Mais MailOnline croit comprendre qu’aucun rapprochement de ce type ne s’est produit lors de ce voyage, son troisième en Grande-Bretagne depuis mai.

La graine de Sentebale a été plantée en 2004, lorsque Harry a passé deux mois dans le royaume africain du Lesotho au cours de son année sabbatique. L’expérience a marqué durablement le jeune royal, alors âgé de 19 ans.

Le duc de Sussex, patron de WellChild, arrive hier pour les WellChild Awards annuels à Londres

Harry discutant avec Noah Nicholson, six ans, et sa mère lors de la remise des prix WellChild hier

Il s’est retrouvé nez à nez avec des orphelins du Sida, a rencontré d’autres jeunes traumatisés et a rendu visite à des bergers qui menaient une dure existence en s’occupant du bétail dans des zones montagneuses isolées.

Harry a été invité dans ce pays enclavé en Afrique du Sud, par Seeiso, un ami de son mentor, l’ancien officier de l’armée Mark Dyer.

Fondée en 2006, Sentebale a commencé à travailler au Léosotho avant de s’étendre au Botswana, et opère dans quatre domaines clés : le renforcement du bien-être social et émotionnel des personnes vivant avec ou affectées par le VIH ; contribuer à l’accès aux services de santé et aux services sociaux; promouvoir le plaidoyer des jeunes ; et renforcer les compétences et les moyens de subsistance des individus.

