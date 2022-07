Le prince Harry remporte une victoire rapide dans un procès en diffamation contre le tabloïd britannique Mail on Sunday

L’article, qui apparaît toujours sur le site Web du journal, a été publié en février avec le titre : “Exclusif : comment le prince Harry a essayé de garder secret son combat juridique avec le gouvernement au sujet des gardes du corps de la police… puis – quelques minutes seulement après que l’histoire a éclaté – sa machine de relations publiques a essayé de donner une tournure positive au différend.”

Dans une déclaration écrite lors d’une audience préliminaire le mois dernier, les avocats du duc ont fait valoir que l’article suggérait à tort qu’Harry avait “menti” et “avait tenté de manière inappropriée et cynique de manipuler et de semer la confusion dans l’opinion publique”, selon l’agence de presse PA Media. Les avocats de l’ANL ont rejeté les allégations et déclaré qu’il n’y avait “aucune trace d’irrégularité sur une lecture sensée de l’article”.

Lors de l’audience préliminaire, le juge Matthew Nicklin a été invité à déterminer le sens “naturel et ordinaire” de l’article et à déterminer s’il était diffamatoire.

Vendredi, le juge a jugé que certaines parties de l’article étaient diffamatoires. Ce jugement n’est que la première étape de l’affaire, l’éditeur devant désormais déposer une défense. Nicklin a noté que l’article aurait amené les lecteurs à croire que le prince Harry “était responsable d’avoir tenté d’induire en erreur et de confondre le public quant à la véritable position, ce qui était ironique étant donné qu’il jouait désormais un rôle public dans la lutte contre la” désinformation “.” Nicklin a déclaré dans son jugement qu’un lecteur de l’article penserait que le duc de Sussex était “responsable des déclarations publiques, émises en son nom, qui affirmaient qu’il était prêt à payer pour la protection de la police au Royaume-Uni, et que sa contestation judiciaire était au refus du Gouvernement de lui permettre de le faire, alors que la réalité, telle qu’elle ressort des documents déposés dans le cadre de la procédure judiciaire, était qu’il n’avait fait l’offre de payer qu’après le début de la procédure.” “Il est peut-être possible de” tourner “les faits d’une manière qui n’induise pas en erreur, mais l’allégation faite dans l’article était en grande partie que l’objet était d’induire le public en erreur”, a ajouté Nicklin. “Cela fournit l’élément nécessaire pour rendre les significations diffamatoires en common law.” Passant à ce qui vient ensuite, Nicklin a déclaré: “La prochaine étape consistera pour le défendeur à déposer une défense contre la réclamation … Il appartiendra de déterminer plus tard dans la procédure si la réclamation réussit ou échoue, et si c’est le cas sur quelle base.” Le duc et la duchesse de Sussex ont interrompu toutes relations avec quatre grands tabloïds britanniques, dont le Daily Mail en avril 2020 après des années de relations tendues. Le couple a parlé à plusieurs reprises de l’examen minutieux des médias et du modèle de couverture négative auquel ils ont été confrontés depuis la révélation de leur relation en 2016.

