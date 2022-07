Le prince Harry remporte la première étape de la plainte en diffamation du Mail on Sunday

LONDRES –

Le prince Harry a remporté la première étape d’un procès en diffamation contre l’éditeur du journal britannique Mail on Sunday alors qu’un juge a statué vendredi que des parties d’un article sur son combat pour la protection de la police au Royaume-Uni étaient diffamatoires.

Le juge de la Haute Cour, Matthew Nicklin, n’a pas encore examiné des questions telles que l’exactitude de l’histoire ou l’intérêt public, des défenses que le journal sera en mesure d’offrir dans la prochaine phase de la procédure.

La poursuite tourne autour de la couverture par le journal d’une action distincte auprès de la Haute Cour que Harry a déposée dans le but de forcer les autorités à fournir une protection policière au prince et à sa famille lorsqu’ils se trouvent au Royaume-Uni. Le gouvernement a retiré la protection 24 heures sur 24 de la famille lorsque Harry et sa femme, Meghan, ont abandonné leurs fonctions royales de première ligne et ont déménagé en Californie.

Le 20 février 2022, le Mail on Sunday a rapporté qu’Harry avait demandé une “ordonnance de confidentialité de grande envergure” pour garder secrets les détails de son action contre le gouvernement. Malgré les déclarations publiques de ses spin-doctorants selon lesquelles le prince avait toujours été disposé à payer pour la protection de la police, cette offre n’a pas été faite dans sa tentative initiale d’annuler la décision du gouvernement, a indiqué le journal.

Harry affirme que le Mail on Sunday l’a diffamé lorsqu’il a suggéré que le prince avait menti dans ses premières déclarations publiques sur la poursuite contre le gouvernement et qu’il avait “cyniquement” tenté de semer la confusion dans l’esprit du public en autorisant ses représentants à publier des “déclarations fausses et trompeuses”. ” à propos de sa volonté de payer pour la protection de la police.

Nicklin a jugé que le “sens naturel ou ordinaire” de l’article était diffamatoire. Mais il a souligné que la décision ne s’appliquait pas aux autres questions de l’affaire.

“C’est vraiment la première phase d’une plainte en diffamation”, a écrit le juge dans sa décision. “La prochaine étape consistera pour le défendeur à déposer une défense contre la réclamation. Il appartiendra de déterminer plus tard dans la procédure si la réclamation réussit ou échoue, et si oui sur quelle base.”