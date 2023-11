Le prince Harry remporte la dernière étape dans son procès contre l’éditeur du Mail

Le duc de Sussex peut poursuivre ses poursuites contre Associated Newspapers pour obtention illégale d’informations, alors qu’une décision de justice ouvre la voie à un procès.

Les éditeurs du Daily Mail et du Mail on Sunday ont voulu classer l’affaire, arguant que les affirmations selon lesquelles des informations avaient été obtenues par tromperie étaient hors du temps.

Mais un juge a décidé que l’affaire, impliquant le prince Harry et six autres plaignants de premier plan, pouvait aller de l’avant.

Associated Newspapers a fermement nié ces allégations, les qualifiant de « absurdes ».

Outre le prince Harry, le groupe de presse fait face à de multiples plaintes pour « violations flagrantes de la vie privée » de la part de Sir Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Sir Simon Hughes et de la baronne Doreen Lawrence.

Cela inclut des allégations de mise sur écoute d’appareils dans des voitures, d’écoute d’appels téléphoniques et d’obtention malhonnête d’informations médicales et financières.

“Nous sommes ravis de la décision d’aujourd’hui qui permet que nos plaintes concernant des activités criminelles graves et des violations flagrantes de la vie privée par les titres du Mail puissent être jugées”, ont déclaré les demandeurs dans un communiqué commun.

Mais un communiqué d’Associated Newspapers a déclaré : “Comme nous l’avons toujours dit sans équivoque, les allégations sinistres faites par le prince Harry et d’autres concernant le piratage téléphonique, les écoutes téléphoniques, les cambriolages et les microphones à fenêtre collante sont tout simplement absurdes et nous sommes impatients d’établir cela au tribunal en temps voulu. ”