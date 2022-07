Le prince Harry remporte la dernière bataille juridique contre le courrier britannique dimanche pour une histoire « diffamatoire »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry a remporté dimanche la première étape de sa bataille juridique contre le Mail britannique.

Le duc de Sussex a déposé une plainte contre l’éditeur du journal, Associated Newspapers Limited (ANL), pour des parties d’un article publié en février qui, selon lui, ont causé “de graves dommages à sa réputation et une blessure, une gêne et une détresse importantes qui se poursuivent”.

Un juge de la Haute Cour de Londres a jugé vendredi que l’article en question sur l’homme de 37 ans était “diffamatoire”.

“Il est peut-être possible de” déformer “les faits d’une manière qui n’induise pas en erreur, mais l’allégation faite dans l’article était en grande partie que l’objet était d’induire le public en erreur”, a déclaré le juge Matthew Nicklin, cité par ITV. “Cela fournit l’élément nécessaire pour rendre les significations diffamatoires en common law.”

Le juge a ajouté qu’il s’agissait “en grande partie de la première phase” de la plainte en diffamation.

“La prochaine étape consistera pour le défendeur à déposer une défense contre la réclamation”, a déclaré le juge Nicklin, cité par la BBC. “Ce sera une question à déterminer plus tard dans la procédure si la demande réussit ou échoue, et si oui sur quelle base.”

L’article, publié en février, s’intitule : “Exclusif : comment le prince Harry a essayé de garder secret son combat juridique avec le gouvernement au sujet des gardes du corps de la police… puis – quelques minutes seulement après que l’histoire a éclaté – sa machine de relations publiques a tenté de mettre un message positif tourner le différend.”

L’article en question portait sur la plainte légale du prince contre le ministère de l’Intérieur du gouvernement britannique. Dans son affaire contre le gouvernement, Harry demande un contrôle judiciaire pour forcer le gouvernement à assurer la sécurité officielle de lui et de sa famille, y compris sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie et Lilibet.

Le duc et la duchesse de Sussex ont indiqué qu’ils paieraient pour la sécurité mais souhaitent qu’elle soit fournie via le ministère de l’Intérieur. Les avocats de Harry ont souligné que lui et sa famille étaient “incapables de retourner dans son pays d’origine” parce qu’il “ne se sentait pas en sécurité”.

Leurs enfants ont 3 et 1 ans.

Dans sa propre bataille juridique, Markle avait précédemment poursuivi Associated Newspapers. Trois juges principaux ont jugé que l’éditeur avait violé la vie privée de la femme de 40 ans en reproduisant des parties d’une lettre qu’elle avait écrite à son ancien père, Thomas Markle. Alors que l’éditeur a fait appel et qu’une audience a eu lieu, un juge a rejeté l’appel, notant que “la duchesse avait une attente raisonnable de confidentialité dans le contenu de la lettre. Ce contenu était personnel, privé et non d’intérêt public légitime.”

À l’époque, Markle a déclaré que la décision était “une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste”.

“Ce qui compte le plus, c’est que nous soyons maintenant collectivement assez courageux pour remodeler une industrie tabloïd qui conditionne les gens à être cruels et profite des mensonges et de la douleur qu’ils créent”, a-t-elle déclaré.

L’ancienne actrice américaine a reçu 1 £ symbolique (1,20 $). Elle a également reçu une somme non divulguée qui a été reversée à une association caritative.

Markle, une ancienne actrice américaine, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en mai 2018 au château de Windsor. Le couple a accueilli un fils nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor en 2019.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie.

Après avoir quitté ses fonctions royales, le couple a accordé une interview télévisée explosive en mars 2021 à Oprah Winfrey, dans laquelle le couple a décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau d’Archie avant sa naissance. La duchesse a parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide.

Buckingham Palace a déclaré que les allégations de racisme formulées par le couple étaient “préoccupantes” et seraient traitées en privé.

En juin de cette année-là, le couple a accueilli leur deuxième enfant, une fille nommée Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Le nom rend hommage à la fois à la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, dont le surnom de famille est Lilibet, et à sa défunte mère, la princesse Diana.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.