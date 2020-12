Dans le conflit de longue date entre les médias tabloïds et le prince Harry et la duchesse Meghan, craignez une autre victoire pour Harry: le Mail dimanche à Londres s’est excusé et a publié une correction sur une histoire selon laquelle Harry avait «tourné le dos» à son précieux militaire les associations.

C’est la troisième fois cette année qu’un média ou une agence photo s’excuse ou corrige quelque chose de publié que le duc et la duchesse de Sussex jugent inexact, diffamatoire ou intrusif.

Cette dernière instance impliquait le même éditeur de tabloïd, Associated Newspapers, que Meghan poursuit déjà pour violation du droit d’auteur et atteinte à la vie privée pour la publication d’une lettre privée qu’elle a écrite à son ancien père en 2018.

Cela vient également après que les avocats londoniens des Sussex, Schillings, aient envoyé un avertissement juridique, puis intenté une action en justice en novembre contre le Mail dimanche après que le tabloïd a publié son article sur Harry en octobre. Les avocats ont qualifié l’histoire de « fausse et diffamatoire », selon The Guardian, Vanity Fair et Sky News.

L’histoire à laquelle Harry s’est opposé a prétendu que le duc, 36 ans, un ancien officier de l’armée britannique qui apprécie ses relations royales avec l’armée, n’a pas réussi à maintenir le contact avec les Royal Marines après avoir quitté ses fonctions royales en mars et déménagé avec Meghan, 39 ans, et bébé Archie, 1 an, en Californie pour plus de liberté, d’intimité et d’indépendance financière.

Le déménagement du couple est intervenu après qu’Harry eut négocié un règlement avec sa famille royale qui lui permettrait de conserver ses liens militaires, tels que son rôle de capitaine général des Royal Marines.

Maintenant, le Mail on Sunday a réexaminé ses rapports et corrigé le dossier. Comme d’habitude, la correction était courte et enterrée sur le site Web et dans le journal, contrairement à l’histoire originale, qui a depuis disparu du site Web du journal.

« Un article du 25 octobre 2020 rapportait que le prince Harry avait été accusé par un haut général d’avoir tourné le dos aux Royal Marines depuis son retrait de ses fonctions militaires en mars et que, dans un camouflet apparent aux forces armées, il n’avait pas réussi à réponse à une lettre de Lord Dannatt, ancien chef de l’état-major général », a indiqué le Mail on Sunday dans sa correction.

«Nous comprenons maintenant qu’Harry a été en contact à titre privé avec des militaires, y compris les Royal Marines, pour offrir un soutien informel depuis mars et que, bien qu’il n’ait pas initialement reçu la lettre de Lord Dannatt mentionnée dans l’article en raison aux problèmes administratifs, il a depuis répondu en en prenant connaissance. Nous nous excusons auprès du prince Harry et avons fait un don à (Harry’s) Invictus Games Foundation. «

Le Mail on Sunday n’a pas expliqué en quoi tout cela était faux. Mais ce n’est pas encore fini, car la plainte déposée par Harry doit encore être examinée par le tribunal à la lumière de la correction du papier. Une audience est prévue début janvier.

La réponse relativement rapide du journal à l’indignation d’Harry au sujet d’une histoire inexacte contraste fortement avec sa réponse à l’indignation de Meghan à propos de la publication de sa lettre à son père, qui, selon elle, a envahi sa vie privée et violé la loi sur le droit d’auteur.

Meghan a déposé sa plainte à l’automne 2019. Elle a perdu quelques batailles préliminaires, mais la poursuite a survécu et est prévue pour une audience de jugement sommaire le 19 janvier. En supposant que ce ne soit pas résolu alors, un procès est provisoirement prévu pour l’automne.

Les excuses et les corrections ne sont pas nouvelles pour le Mail on Sunday ou son journal frère, The Daily Mail et son site Web en ligne. En avril 2017, le Daily Mail and Mail Online a publié des excuses à la première dame Melania Trump et a accepté de payer des millions de dollars de dommages et intérêts pour régler deux poursuites pour avoir publié un article d’août 2016 alléguant de fausses rumeurs «racées» sur ses années en tant que mannequin unique dans New York.

« Nous nous excusons auprès de Mme Trump pour toute détresse que notre publication lui a causée », a déclaré le Mail, ajoutant qu’il avait rétracté ses fausses déclarations selon lesquelles Trump « fournissait des services au-delà de la simple modélisation. »

« Mme Trump restera vigilante pour protéger sa réputation et sa réputation de ceux qui font des déclarations fausses et diffamatoires à son sujet », a déclaré son avocat américain, Charles Harder, dans un communiqué à USA TODAY à l’époque.

Pendant ce temps, les Sussex, qui construisent une nouvelle vie en tant que magnats d’Hollywood avec des accords lucratifs Netflix et Spotify, peuvent signaler d’autres victoires contre les médias.

Plus tôt ce mois-ci, Splash News and Picture Agency, une agence de paparazzi, a accepté de ne pas prendre de photos des Sussex dans le cadre d’un règlement avec l’ancienne Meghan Markle, à la suite d’une plainte judiciaire qu’elle a déposée en mars pour des photos d’elle et d’Archie prises en un parc canadien sur l’île de Vancouver en janvier.

Une déclaration des avocats de Sussex à Schillings a qualifié le règlement de «signal clair que le comportement illégal, invasif et intrusif des paparazzis ne sera pas toléré et que le couple prend ces questions au sérieux – comme toute famille le ferait.»

Depuis, British Splash est entré dans l’administration, un type de protection contre les faillites, et une plainte similaire contre la société sœur Splash US se poursuit dans le système judiciaire britannique.

En octobre, Harry et Meghan ont demandé à une autre agence de paparazzi de se confesser et de s’excuser d’avoir pris des photos clandestines, prétendument par des drones, du bébé Archie dans leur arrière-cour de Los Angeles. L’agence X17, l’une des principales agences photo de célébrités, a promis de détruire les photos et de ne plus jamais recommencer, et a payé une partie des frais juridiques du couple pour démarrer.

«Nous nous excusons auprès du duc et de la duchesse de Sussex et de leur fils pour la détresse que nous avons causée. Nous avons eu tort d’offrir ces photos et nous nous engageons à ne plus le faire », selon une déclaration publiée par X17 et obtenue par USA TODAY.

Le règlement a résolu le procès que le couple avait déposé à Los Angeles peu de temps après son arrivée dans le sud de la Californie, et après s’être alarmé des drones planant au-dessus de la cour de leur maison louée au-dessus de Beverly Hills.

Leur avocat de Los Angeles, Michael Kump, a publié une déclaration qualifiant les photos d’arrière-cour d’Archie avec la mère de Meghan, Doria Ragland, de « intrusives et illégales ».

« Aujourd’hui, l’agence responsable de ces photos – X17 – s’est excusée et a accepté une injonction permanente et le remboursement d’une partie des frais juridiques », a déclaré Kump dans le communiqué obtenu par USA TODAY. « C’est un résultat positif. Toutes les familles ont le droit, protégé par la loi, de se sentir en sécurité chez elles. »