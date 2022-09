Le prince Harry rejoint la famille royale en Écosse après l’annonce du décès de la reine Elizabeth II

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry a rejoint d’autres membres de la famille royale au château de Balmoral en Écosse après l’annonce du décès de la reine Elizabeth II.

Le duc de Sussex, âgé de 37 ans, a été photographié dans une voiture à l’air sombre, la main sur le visage.

Il a été rapporté que la femme de Harry, Meghan Markle, est restée à Londres.

Harry est arrivé séparément des autres membres de la famille royale, y compris son frère le prince William, qui a été vu plus tôt dans la journée aux côtés du prince Andrew, du prince Edward et de Sophie, comtesse de Wessex.

L’épouse de William, Kate Middleton, n’a pas non plus adhéré.

LA REINE ELIZABETH II, MONARQUE BRITANNIQUE AU PLUS LONG RÉGNE, MORT À 96 ANS

Charles, aujourd’hui roi Charles III, Camilla, la nouvelle reine consort, et la princesse Anne étaient déjà aux côtés de Sa Majesté avant l’arrivée des autres jeudi.

La reine Elizabeth II a été précédée dans la mort par son mari, le prince Philip, qui a passé plus de sept décennies à soutenir la reine. Le duc d’Édimbourg, L’épouse la plus ancienne de Grande-Bretagne, décédé en avril 2021 à l’âge de 99 ans. Elizabeth et Philip étaient mariés depuis plus de 70 ans et avaient quatre enfants : le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

Elizabeth a épousé le prince Philip de Grèce et de Danemark, dont elle est censée être tombée amoureuse pour la première fois à l’âge de 13 ans, le 20 novembre 1947, à l’abbaye de Westminster. Après une vague initiale de désapprobation qu’Elizabeth épousait un étranger, les compétences athlétiques de Philip, sa beauté et son franc-parler ont donné un glamour distinct à la famille royale. Elizabeth rayonnait en sa présence, et ils eurent un fils et une fille alors qu’elle était encore libre des obligations de servir en tant que monarque.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

À sa mort, Elizabeth était le chef d’État britannique le plus voyagé et le monarque britannique marié le plus longtemps. Elle avait régné plus longtemps que tout autre monarque de l’histoire britannique, devenant une figure très aimée et respectée au cours de son règne de plusieurs décennies. Elle a atteint le cap des 70 ans sur le trône le 6 février 2022, célébrant le jubilé de platine en juin pour marquer l’occasion.

Le 20 février 2022, la reine a été testée positive au COVID-19. Selon Buckingham Palace, elle a ressenti de légers symptômes de rhume mais prévoyait toujours de continuer à travailler. Le diagnostic a suscité des inquiétudes et des souhaits de rétablissement de tout le spectre politique britannique. Le palais a noté que la reine avait été complètement vaccinée et avait reçu une injection de rappel.

La reine avait précédemment livré deux messages télévisés à la nation au début de la pandémie en 2020 et a cherché à montrer l’exemple. Elle a fait savoir qu’elle avait été vaccinée et s’est assise seule lors des funérailles de son mari de 72 ans en raison des restrictions liées au coronavirus.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elizabeth laisse dans le deuil quatre enfants, huit petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants.

Son fils Charles a automatiquement accédé au trône britannique après la mort de la reine, conformément aux lois de succession britanniques. Le prince William est désormais l’héritier présomptif.