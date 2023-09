Le prince Harry reçoit une standing ovation lors de l’ouverture des Invictus Games en Allemagne | Nouvelles du Royaume-Uni

Soyons honnêtes, tout ce que fait le prince Harry ne se passe pas bien de nos jours.

Mais Invictus est différent.

C’est plus qu’un projet favori, c’est sa passion. C’est aussi comme un retour aux sources pour Harry.

Image:

Les premiers Invictus Games ont eu lieu en 2014





Image:

Ce sont les sixièmes Invictus Games





Alors qu’il montait sur scène sous une standing ovation, le prince Harry était de retour en territoire familier. Il a parlé en allemand, a fait une blague ou deux et le public a adoré.

Harry fait bien ce genre de choses, c’est probablement ce qu’il fait de mieux. Et après une année de gros titres plutôt négatifs, c’est une réinitialisation.

Même ses critiques les plus sévères conviendraient qu’Invictus a eu un impact énorme et positif.

Il y a eu des spéculations Meghan pourrait ne pas y assister, son nom apparemment retiré du programme officiel, mais Harry a laissé entendre qu’elle serait là pour encourager non seulement l’équipe américaine mais aussi l’équipe nigériane.

Image:

Le duc de Sussex a reçu une standing ovation alors qu’il montait sur scène





Harry n’était pas la seule ovation debout. L’arrivée de l’équipe ukrainienne a mis le public sur pied.

Et Harry a choisi un membre de l’équipe, Taira, récemment capturé par les Russes et présent dans la série Netflix Harry’s Heart Of Invictus.

En dehors de la famille royale, Harry peut désormais se rapprocher des questions politiques.

L’équipe ukrainienne, dont certains retourneront au front, m’a dit qu’elle était reconnaissante pour son soutien et pour l’attention portée au conflit dans le pays.

Plus tôt dans la journée, Harry avait rencontré l’équipe britannique. Regardez-le se mêler et il est clair qu’il est à l’aise et détendu ici.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0h30

Le prince Harry à Londres pour la cérémonie de remise des prix



C’est un Harry très différent de celui que nous avons vu et entendu récemment.

Le témoin de la Haute Cour, l’auteur de ses mémoires, celui qui donne des interviews explosives.

En savoir plus:

Harry n’a pas l’air impressionné par le concert de Beyoncé

Harry : « Il y a eu une débâcle » après sa tournée en Afghanistan

Harry et Meghan « ne reviendront pas au Royaume-Uni de si tôt »

Un membre de l’équipe GB a résumé la situation : « Il ne fera peut-être pas la une des journaux ailleurs, mais il ne recevra pas un mauvais mot de ma part. »

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Invictus est une opportunité importante pour Harry de renommer et de reconstruire sa réputation.

Pour renouer avec ce qu’il fait de mieux.

Beaucoup de choses dépendent de ces jeux, et Harry en a besoin pour réussir.