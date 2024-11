Le prince Harry ravi alors que les Royals « écoutent » après les aveux de William

Les prières du prince Harry ont apparemment été exaucées au milieu du prétendu rameau d’olivier du prince William.

Le duc de Sussex a reçu une réponse de son frère aîné, le prince William, sous la forme d’un rameau d’olivier.

L’écrivain Richard Kay a déclaré au Palace Confidential du Daily Mail : « Eh bien, vous pourriez facilement adopter ce dernier point de vue selon lequel il ne peut pas ne pas mentionner [Harry’s name]. Comment pouvait-il séparer Harry et lui de quelque chose dans lequel sa mère les avait tous deux emmenés.

« Mais je pense qu’il y a quelque chose de calculé et je pense que c’est un rameau d’olivier. Il y a quelques mois, nous avons eu une histoire – malheureusement, cela ne s’est pas avéré tout à fait vrai, selon lequel William avait fait un autre geste envers Harry. Et ils ont repoussé très fermement sur ce point et ils ne voulaient pas que le journal publie l’article, ce que nous n’avons pas fait. Mais cette fois, je pense qu’il y a quelque chose dans le vent ici. »

Il a poursuivi en disant: « Maintenant, est-ce que nous pouvons trop deviner ce que cela signifie pour l’avenir, mais nous savons, grâce à toute la musique d’ambiance de Californie, qu’Harry est désespéré d’essayer de construire des ponts avec sa famille ici à nouveau et peut-être c’est le signe que la famille est à l’écoute. »