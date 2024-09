Le prince Harry publie une nouvelle déclaration sur le « vote » dans le contexte des projets d’abdication du roi

Le prince Harry et Meghan Markle semblent avoir envoyé un message caché au roi Charles, malade, en publiant une nouvelle déclaration significative sur le « vote ».

Le duc et la duchesse de Sussex affirment que le vote est « un moyen fondamental d’influencer les communautés » et de créer un « monde plus équitable ».

La nouvelle déclaration d’Harry intervient alors que des informations font état des projets du roi Charles de préparer le prince William à son nouveau rôle royal.

Le couple basé en Californie, largement critiqué pour son influence sur l’élection américaine de 2020, a publié cette déclaration avant l’élection présidentielle dans le pays.

Le couple, qui vit à Montecito, a fait ces commentaires alors qu’ils célébraient la Journée nationale d’inscription des électeurs mardi en demandant à l’équipe d’Archewell de participer à une activité d’écriture de lettres.

Le site Web d’Archewell a expliqué comment le personnel du couple a utilisé « l’outil efficace de rédaction de lettres de Vote Forward » pour encourager les électeurs non inscrits à voter à l’élection présidentielle de novembre.

La déclaration disait : « Le vote n’est pas seulement un droit ; c’est un moyen fondamental d’influencer le destin de nos communautés. À la Fondation Archewell, nous reconnaissons que l’engagement civique, quel que soit le parti politique, est au cœur d’un monde plus juste et plus équitable. »

« En participant à des initiatives comme celle-ci, nous souhaitons amplifier le message selon lequel chaque voix compte. »

Le couple a ensuite invité les lecteurs à « se joindre à nous dans cet effort important » et à consacrer du temps à écrire des lettres aux électeurs non inscrits.

La déclaration conclut ainsi : « Ensemble, assurons-nous que chaque électeur éligible soit informé et habilité à participer à l’élaboration de l’avenir de l’Amérique. »

Avant la dernière élection présidentielle, le duc et la duchesse de Sussex ont filmé une déclaration vidéo depuis le jardin de leur manoir de Montecito, dans lequel ils venaient tout juste d’emménager à l’époque.

Dans son discours vidéo, Harry a demandé aux électeurs américains de « rejeter les discours de haine » tandis que Meghan a qualifié la course présidentielle de 2020 d’« élection la plus importante de notre vie ».

Le groupe anti-monarchie Republic mène également une campagne au Royaume-Uni contre la monarchie, car il exige un chef d’État élu dans le pays. Le message de Harry et Meghan semble renforcer le discours du groupe.