Le prince Harry prononcera un discours liminaire à l’Assemblée générale des Nations Unies pour la Journée Nelson Mandela

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle se rendront à New York où ils feront une apparition aux Nations Unies.

Le duc et la duchesse de Sussex participeront à un événement commémoratif dans la salle de l’Assemblée générale le 18 juillet, qui est également la Journée Nelson Mandela.

“La mission sud-africaine auprès de l’ONU a confirmé hier que oui, le duc et la duchesse de Sussex participeront”, a déclaré mardi un porte-parole du président de l’Assemblée générale à Fox News Digital dans un communiqué. “La Fondation Nelson Mandela a sélectionné le duc et la duchesse pour participer.”

Bien que de plus amples détails n’aient pas été fournis, on s’attend à ce que Harry, 37 ans, prononce un discours, qui est considéré comme son discours le plus important depuis que le couple a démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique en 2020.

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

En 2009, les Nations Unies ont annoncé que le 18 juillet serait nommé en l’honneur de Mandela pour commémorer les efforts humanitaires de l’ancien président de l’Afrique du Sud. La date marque également son anniversaire.

Mandela, qui est devenu l’un des hommes d’État les plus aimés au monde et un colosse du XXe siècle lorsqu’il est sorti de 27 ans de prison pour négocier la fin du régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, est décédé en 2013 à l’âge de 95 ans. Avec cette reconnaissance, l’Organisation des Nations Unies a encouragé ses membres à observer la journée en l’honneur de l’héritage de Mandela dans la promotion de la paix dans le monde.

Ce n’est pas la première fois que le couple se rend à New York depuis la Californie, où ils résident actuellement avec leurs deux enfants.

En septembre 2021, ils étaient à New York pour un événement Global Citizen Live pour appeler à l’équité en matière de vaccins. Le couple a également visité le One World Trade Center et la place commémorative voisine du 11 septembre. En outre, ils se sont présentés aux Nations Unies pour rencontrer la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, lors du rassemblement annuel des dirigeants de l’organisation mondiale de 193 membres.

En novembre de cette année-là, ils sont revenus pour honorer les anciens combattants avant la Journée des anciens combattants aux États-Unis et le jour du Souvenir au Royaume-Uni. Le couple a assisté au gala Salute to Freedom 2021 au musée Intrepid où Harry, qui a servi dans l’armée britannique pendant 10 ans, a remis les premiers Intrepid Valor Awards à cinq militaires, anciens combattants et familles de militaires. Le gala a permis de recueillir des fonds pour le programme éducatif du musée, ainsi que des initiatives pour soutenir les anciens combattants.

Markle, une ancienne actrice américaine, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en mai 2018 au château de Windsor. Le couple a accueilli un fils, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, en 2019.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”, 40 ans. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie.

Après avoir quitté leurs fonctions royales, ils ont accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey en mars 2021, dans laquelle le couple a décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau d’Archie avant sa naissance. La duchesse a parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide.

Buckingham Palace a déclaré que les allégations de racisme formulées par le couple étaient “préoccupantes” et seraient traitées en privé.

En juin de cette année-là, le couple a accueilli leur deuxième enfant, une fille nommée Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Le nom rend hommage à la fois à la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, dont le surnom de famille est Lilibet, et à sa défunte mère, la princesse Diana.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.