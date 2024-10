Le prince Harry prend ses distances avec Meghan pour réparer son image

Le prince Harry n’est pas content de sa « disgrâce » et tente de réparer son image publique – en mettant un « espace » entre lui et sa femme Meghan Markle.

Contenu de l’article

Harry a fait plusieurs apparitions publiques ces derniers temps sans Meghan à ses côtés.

À la fin du mois dernier, Harry était à New York, où il est apparu sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon.

Cette apparition a eu lieu le même jour que The Albies – organisé à la bibliothèque publique de New York – un événement qui semblait être la timonerie de Harry compte tenu de son travail philanthropique et caritatif. Mais selon le Courrier quotidienHarry n’a pas assisté à la cérémonie de remise des prix humanitaires.

Il a également fait des voyages à Londres et au Lesotho sans Meghan, et des sources, qui pensent que « Harry en solo » est l’idée du duc de Sussex, ont déclaré au Mail qu’il « le voulait ainsi » et « veut de l’espace ».

L’initié a déclaré: « Cela donne définitivement l’impression qu’il améliore son jeu pour consolider sa position d’acteur sérieux sur la scène internationale. »