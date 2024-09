Le prince Harry prend d’assaut New York et appelle à rejeter l’expression « toxique »

Le prince Harry a lancé son voyage éclair en solo à New York en soulignant l’importance cruciale du bien-être mental et de l’action climatique.

Le duc de Sussex est monté sur scène lors d’un événement de remise du Diana Award à Manhattan lundi après-midi, dans le cadre du 14e sommet annuel de Concordia.

L’association caritative, qui célèbre son 25e anniversaire cette année, a été créée en l’honneur de la princesse Diana et se concentre sur la promotion d’un changement positif pour les jeunes.

Arrivé à New York dimanche, son emploi du temps est chargé d’activités visant à soutenir les mécénats et les causes qui lui tiennent à cœur.

Le voyage de Harry à New York a débuté par un dîner organisé par l’Organisation mondiale de la santé dimanche soir, où il a chaleureusement salué la reine Mathilde de Belgique et s’est mêlé à d’autres dignitaires et chefs d’agences des Nations Unies.

L’événement s’est concentré sur la question cruciale de la violence contre les enfants et son impact profond sur la santé mentale.

Pendant ce temps, son épouse, Meghan Markle, est restée à la maison avec leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, après avoir choisi de ne pas participer à un gala organisé par Kevin Costner samedi soir.

Lundi, il a participé à un événement de panel pour le Diana Award, où il a été rejoint par la directrice générale de l’association caritative, Tessy Ojo, et deux lauréates du Diana Legacy Award, Chiara Riyanti Hutapea Zhang d’Indonésie et Christina Williams de Jamaïque.

Portant un badge doré du Diana Award sur son costume sombre, Harry a souligné l’importance du bien-être mental, notamment en relation avec l’anxiété climatique.

Il a proposé de remplacer le terme « santé mentale » par « forme mentale », soulignant que le bien-être mental affecte tout le monde, quel que soit l’âge ou le statut.

« Cela nous affecte tous, du haut en bas, du plus jeune au plus vieux », a-t-il déclaré.