Le prince Harry pourrait rencontrer le prince William lors d’une visite à New York : « Je ne peux pas lui tourner le dos »

Le duc de Sussex et le prince de Galles pourraient tous deux se trouver dans la même ville au même moment

Le prince Harry s’apprête à honorer l’héritage de sa défunte mère, la princesse Diana, à travers une série d’engagements à New York, tandis que le statut du voyage du prince William reste incertain.

Le duc de Sussex participera lundi à un événement caritatif organisé par The HALO Trust, une organisation qui a attiré l’attention internationale lorsque la princesse Diana a traversé un champ de mines actif en Angola en 1997.

À 40 ans, le prince Harry représentera également le Diana Award, qui incarne la croyance de la princesse dans le pouvoir des jeunes à changer le monde

Ces événements coïncident avec la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies et la Semaine du climat, mettant en lumière des causes chères à Diana.

Le dévouement d’Harry à poursuivre le travail de sa mère intervient alors que des spéculations entourent la participation potentielle de son frère, le prince William, au sommet de l’innovation du prix Earthshot.

Un porte-parole du duc de Sussex a confirmé qu’il « s’engagerait avec African Parks, The HALO Trust, The Diana Award et Travalyst ».

En outre, Harry poursuivra les efforts de la Fondation Archewell, l’organisation à but non lucratif qu’il a cofondée avec sa femme, Meghan Markle. En 2022, Harry a déclaré dans une interview podcast avec l’ancien joueur de rugby Gareth Thomas qu’il ressentait un fort sentiment de devoir de perpétuer l’héritage de sa mère.

« Je pense qu’une fois que vous rencontrez des gens et que vous voyez la souffrance dans le monde, vous ne pouvez plus tourner le dos à cela, et je ne peux certainement pas le faire », a déclaré Harry.

Harry a souligné son engagement envers le travail inachevé de Diana, déclarant : « Ajoutez à cela le fait que le travail de ma mère était inachevé, je me sens obligé d’essayer de continuer cela autant que possible. »

Il a toutefois reconnu le défi que représentait le fait de succéder à sa mère, notamment dans les domaines où elle a eu un impact significatif.

« Je ne pourrais jamais prendre sa place, surtout dans ce domaine particulier, en raison de ce qu’elle a fait, de ce qu’elle représentait et de la façon dont elle s’est exprimée sur ce sujet », a ajouté Harry.

L’engagement du duc auprès de The HALO Trust rappelle la marche mémorable de Diana à travers un champ de mines en Angola en 1997. En 2019, Harry a suivi ses traces en visitant un champ de mines en Angola lors d’une tournée royale.

Le voyage du prince Harry à New York a suscité des spéculations sur une éventuelle rencontre avec son frère, le prince William. Le prince de Galles devrait assister au troisième sommet annuel de l’innovation du prix Earthshot à l’hôtel Plaza le 24 septembre.

On ignore toutefois si William sera présent, même s’il avait assisté à l’événement de l’année dernière. Si les deux princes sont à New York en même temps, il est probable qu’ils s’éviteront l’un l’autre.

Une source a déclaré au Sunday Times en août que les frères ne s’étaient pas parlé depuis « deux ans ».

La source a décrit leur éloignement comme « terriblement triste », affirmant que le prince William ne veut même pas d’Harry à son futur couronnement.

La dernière fois que les frères se seraient parlé, c’était lors des funérailles de la reine Elizabeth II en septembre 2022.