Le prince Harry “pourrait PERDRE son rôle dans les jeux Invictus bien-aimés” après des bombes de rechange, selon des sources militaires

Le PRINCE Harry pourrait perdre son rôle dans les Jeux invictus après les détails choquants qu’il a révélés sur son séjour en Afghanistan dans son livre explosif.

Le duc de Sussex s’est vanté d’avoir tué 25 talibans alors qu’il travaillait comme pilote d’hélicoptère Apache, provoquant un tollé et un dégoût dans la communauté militaire.

Harry pourrait perdre son rôle aux Invictus Games

Cela fait suite aux commentaires de Harry sur le meurtre des talibans

Le prince dit qu’il ne considérait pas les 25 comme des “personnes” mais plutôt comme des “pièces d’échecs” qui devaient être retirées de l’échiquier.

Il a également écrit qu’il considérait les insurgés qu’il avait tués comme “des méchants éliminés avant qu’ils ne puissent tuer des gentils”.

Désormais, les experts estiment que Harry ne devrait plus être autorisé à être le visage des Jeux Invictus, un événement multisports pour les membres blessés, blessés ou malades des forces armées.

Les Jeux doivent avoir lieu en septembre à Düsseldorf, en Allemagne.

Un officier supérieur a déclaré au Mirror : « Le livre de Harry est devenu une blessure auto-infligée dont il ne se remettra peut-être jamais.

“C’est peut-être un best-seller mais les dommages causés à sa réputation, en particulier parmi les forces et les vétérans, pourraient être irréparables”.

Pendant ce temps, un membre senior d’un organisme de bienfaisance pour vétérans a ajouté: “Harry était idolâtré par les vétérans. Beaucoup de ceux qui ont participé aux jeux vous diront que cela leur a sauvé la vie.

«Mais le vent a tourné avec la publication de Spare et Harry peut être considéré comme toxique par de nombreux vétérans.

“Si c’est le cas, il devra peut-être renoncer à son patronage.”

Cela vient après que des initiés aient précédemment déclaré que les aveux de Harry avaient considérablement accru les problèmes de sécurité pour toute la famille royale.

Dans ses mémoires, Harry a déclaré avoir abattu des militants talibans alors qu’il pilotait des hélicoptères Apache dans le sud de la province de Helmand en 2012.

Il a revu des films de ses meurtres depuis la caméra montée sur le nez de la canonnière lorsqu’il est retourné à la base de Camp Bastion.

Harry a dit que la technologie signifiait : “Je pourrais toujours dire avec précision combien de combattants ennemis j’avais tués”.

Il écrit : « Alors mon numéro : 25. Ce n’est pas un numéro qui m’a donné satisfaction. Mais ce n’était pas non plus un chiffre qui me faisait honte.

« Dans la chaleur et le brouillard du combat, je ne pensais pas à ces 25 personnes. J’avais été formé pour les « autre-iser ». »

Les talibans ont riposté en qualifiant Harry de “perdant” et ont exigé qu’il soit traduit devant un “tribunal international” pour ses “crimes”.