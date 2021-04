Le PRINCE Harry pourrait être contraint de s’isoler de Meghan Markle enceinte pendant 14 jours à son retour aux États-Unis après les funérailles du prince Philip.

Le duc de Sussex est rentré au Royaume-Uni hier et reste à Frogmore Cottage à Windsor pour y mettre en quarantaine pendant cinq jours avant les funérailles de son grand-père samedi.

🔵 Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

Le prince Harry devra peut-être s’isoler de Meghan Markle à son retour aux États-Unis Crédit: AP

Les funérailles du prince Philip auront lieu samedi Crédit: AFP

Sa femme Meghan est enceinte de leur deuxième enfant, elle est donc restée aux États-Unis avec leur fils Archie, âgé d’un an, après que son médecin lui ait conseillé de ne pas faire le long voyage.

Aux États-Unis, les femmes enceintes sont considérées comme «à risque accru de maladie grave» pendant la pandémie de Covid-19.

Selon les directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, les personnes qui n’ont pas reçu de vaccin devraient s’auto-isoler à la maison pendant sept jours, subir un test et rester à l’écart des femmes enceintes pendant 14 jours après leur retour aux États-Unis depuis l’étranger.

On ne sait pas si Harry a déjà reçu son coup de Covid, mais il est possible qu’il doive rester loin de sa femme et de son fils pendant près d’un mois – en fonction de la durée de son séjour en Grande-Bretagne.

Il s’agit de la première visite de Harry au Royaume-Uni depuis que lui et Meghan ont démissionné de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale et depuis leur entretien explosif avec Oprah Winfrey.

Aujourd’hui, Harry a rendu hommage à son grand-père « spirituel » Philip et s’est souvenu du duc comme du « maître du barbecue et de la légende des plaisanteries ».

Harry a dit que son grand-père était « effronté jusqu’à la fin ».

Le prince Harry s’est souvenu aujourd’hui du prince Philip dans un hommage émouvant Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le duc de Sussex a atterri au Royaume-Uni hier pour s’assurer qu’il pourrait assister aux funérailles de son grand-père Philip samedi Crédit: AP

Le prince Harry a publié aujourd’hui cette déclaration affirmant que Philip était une « légende des plaisanteries »

Le prince Philip est décédé au château de Windsor vendredi à l’âge de 99 ans, provoquant une vague de chagrin.

Le duc de Sussex a déclaré que son grand-père avait été «authentiquement lui-même» tout au long de ses plus de 70 ans au service de la nation.

Et il a remercié le royal dévoué d’avoir été un «rock» pour sa grand-mère la reine – quelques minutes seulement après que son frère William lui ait également rendu hommage.

Le prince Harry a déclaré: « Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce en raison de son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pourrait dire ensuite.

Le prince William et Harry ont rendu hommage à leur grand-père aujourd’hui Crédit: AP

«On se souviendra de lui comme du plus ancien époux régnant du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc.

«Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de cette dernière année, il était mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.

«Il a été un rocher pour Sa Majesté la Reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage, et même si je pourrais continuer, je sais que maintenant il nous dira à tous, bière à la main, ‘Oh allez-y!

«Alors sur cette note, grand-père, merci pour ton service, ton dévouement envers Granny et pour toujours être toi-même.

Il vient comme:

Harry a ajouté: « Vous nous manquerez cruellement, mais vous vous en souviendrez toujours – par la nation et le monde.

« Meghan, Archie et moi (ainsi que votre future arrière-petite-fille) tiendrons toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs ».

À la fin de la déclaration, Harry a cité la devise de la Royal Navy – «Per Mare, Per Terram» – qui signifie «Par mer, par terre». Harry et Philip ont tous deux servi dans la marine.

Le duc de Cambridge a partagé une photo émotionnelle du prince Philip aux côtés de son arrière-petit-fils George, emmené à Norfolk en 2015

Le prince William a également partagé une déclaration en hommage Crédits: Kensington Palace

Harry était très proche du duc d’Édimbourg et se serait isolé chez lui à Los Angeles pour pouvoir voyager rapidement. Crédits: Getty

Harry verra sa famille – y compris son frère William et son père Charles – pour la première fois depuis qu’il a déménagé à Los Angeles il y a un an Crédits: Getty – Contributeur

Cela vient peu de temps après que le prince William ait salué Philip « extraordinaire » – disant que son arrière-grand-père « espiègle » va manquer à ses enfants.

Le duc de Cambridge a également partagé un doux claquement de fils George avec le duc d’Édimbourg en remerciant Philip pour son « sens contagieux de l’aventure ».

On espère que le retour d’Harry lui permettra de guérir la fracture avec sa famille après que lui et Meghan Markle aient quitté le cabinet l’année dernière.

Le duc de Sussex a été vu descendre d’un vol British Airways en provenance de Los Angeles qui est arrivé à Heathrow à 13 h 15.

Les hommages ont afflué pour se souvenir du duc d’Édimbourg depuis son décès «pacifiquement» au château de Windsor vendredi.

Le prince Harry a remercié Philip pour ses décennies de service Crédits: Getty

Le prince Andrew, 61 ans, a déclaré hier que la reine s’était retrouvée avec un «immense vide» après sa mort alors qu’il se souvenait du duc comme du «grand-père de la nation».

Le prince a déclaré que la monarque de 94 ans avait décrit le décès de son mari comme un « miracle ».

Il a déclaré: « Elle l’a décrit comme ayant laissé un vide énorme dans sa vie, mais nous, la famille – ceux qui sont les plus proches – nous rassemblons pour nous assurer que nous y sommes. »

Et il a dit aux journalistes qu’il chérirait toujours ses souvenirs de son père, le décrivant comme « si calme » et « toujours quelqu’un vers qui on peut aller ».

Pendant ce temps, Sophie Wessex, qui était en larmes en disant que la reine avait été « incroyable », avait également l’air émue hier.

Se souvenant du duc d’Édimbourg, elle a déclaré: « Il a toujours échangé des mots avec tout le monde parce que peu importe ce que quelqu’un faisait dans et autour du domaine ici (à Windsor) et partout ailleurs, ils signifiaient tous beaucoup pour lui et il a toujours s’intéressait très personnellement à tout ce qu’ils faisaient.

« Donc, ils ont tous des histoires à raconter et la plupart d’entre eux sont également assez drôles. »

Son mari, le prince Edward, qui a fréquenté l’église avec le petit groupe de Royals, a déclaré: «C’est un peu un choc.

«Même si on essaie de se préparer à quelque chose comme ça, c’est toujours un choc terrible, et nous essayons de composer avec ça.

« C’est très, très triste. »