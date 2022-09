Le prince Harry porte enfin l’uniforme militaire alors qu’il garde le cercueil de la reine avec William et ses autres petits-enfants

Le PRINCE Harry a finalement été autorisé à porter son uniforme militaire ce soir alors qu’il gardait le cercueil de la reine.

Le duc de Sussex a rejoint les petits-enfants de la reine pour une veillée émouvante à Westminster Hall ce soir, où Sa Majesté est en état.

Le prince Harry a été autorisé à porter son uniforme militaire ce soir Crédit : AP

Il a rejoint son frère le prince William, se tenait au-dessus à la tête du cercueil de la reine, et ses six cousins ​​pour la veillée émouvante

Les membres de la famille royale ont été vus entrer lentement dans la salle ensemble Crédit : AFP

Les petits-enfants de la reine ont marché au pas vers leurs positions autour du cercueil avant une période de réflexion de 15 minutes

Harry a d’abord été interdit de revêtir ses couleurs militaires pour pleurer le monarque après avoir été démis de ses fonctions royales après le Megxit.

Mais le roi Charles a accordé au vétéran de la guerre afghan, qui a dix ans d’expérience militaire, une autorisation spéciale pour la veillée de 15 minutes de ce soir.

Harry a rejoint son frère, le prince de Galles, et leurs six cousins ​​pour la poignante période de réflexion.

William, qui portait l’uniforme n ° 1 des Blues et des Royals, a lentement conduit les petits-enfants de la reine à leurs positions.

Il était flanqué de Zara Tindall et Peter Phillips à la tête du cercueil, tandis que Harry se tenait au pied avec les princesses Béatrice et Eugénie.

Lady Louise Windsor et son frère le vicomte Severn se tenaient au milieu du cercueil.

Alors que la veillée a eu lieu, des personnes en deuil émotionnelles ont continué à affluer dans la salle pour rendre hommage, après avoir fait la queue pendant des heures pour être là.

Et d’autres membres de la famille royale ont regardé de côté – y compris Sophie, comtesse de Wessex, qui est apparue émue pendant la période de silence.

Louise Dawson, 45 ans, faisait partie de ceux qui regardaient entrer la famille royale alors que les personnes en deuil étaient momentanément arrêtées.

Elle a déclaré: “C’était très émouvant de voir le prince William et Harry réunis. Non seulement dans le chagrin mais aussi en uniforme.

Angela Morgan, 75 ans, de Swansea, avait attendu 12 heures pour lui rendre hommage – et a déclaré que Harry “méritait de porter” son uniforme.

Elle a déclaré: “Harry et William avaient l’air écrasés. Ils avaient l’air totalement dépassés.

“C’était incroyable de voir Harry dans son uniforme. Il méritait de le porter.”

Louise Valentine, 38 ans, de Warwick, a ajouté : « Vous pouviez voir la tristesse dans les yeux de Harry.

“Il n’a pas regardé William une seule fois car ils étaient de part et d’autre, mais tous deux avaient le cœur brisé.”

C’était incroyable de voir Harry dans son uniforme. Il méritait de le porter. Angela Morgan

Le duc de Sussex portait un uniforme n ° 1 des Blues et des Royals, un ordre de cou et une étoile du KCVO, une médaille du service opérationnel en Afghanistan, des médailles du jubilé d’or, de diamant et de platine et des ailes de pilote de l’armée.

Et après un signal d’un des gardes du corps de la reine, William emmena ses cousins.

Cela vient après que Harry et son oncle, le prince Andrew, aient porté des costumes du matin pour la procession du cercueil de la reine mercredi.

La décision d’autoriser Harry à porter son uniforme ce soir n’était pas un demi-tour mais une décision “ponctuelle” du roi en signe de respect pour le défunt monarque.

Un initié a déclaré: “Le roi a invité les petits-enfants de la reine à monter une veillée et Harry peut porter son uniforme.”

Il est entendu que Harry n’avait pas demandé de changement et était prêt à porter tout ce qui lui était demandé, donc l’accent était mis sur l’honneur de sa grand-mère.

Hier soir, le prince Andrew est apparu en uniforme militaire alors qu’il veillait à son tour près du cercueil de sa mère.

Le duc d’York a rejoint le roi Charles, la princesse Anne et le prince Edward pour la veillée émouvante à Westminster Hall, où Sa Majesté est en état.

Les frères et sœurs ont gardé leur mère comme ils l’ont fait en Écosse plus tôt cette semaine – dans une tradition émouvante connue sous le nom de Vigil of the Princes.

Andrew, qui ne portait qu’un costume pour l’événement à la cathédrale St Giles lundi, a revêtu ses couleurs militaires hier en “marque spéciale de respect” pour sa mère.

Le moment poignant imitait la Veillée des Princes

Le prince William s’est rendu à Westminster Hall en voiture ce soir Crédit : AFP

Le prince Andrew portait un uniforme militaire alors qu’il veillait à côté du cercueil de sa mère vendredi Crédit : Sky News

Le roi a conduit ses trois frères et sœurs au cercueil de leur mère, alors qu’ils marchaient au pas vers leurs positions Crédit : AFP