Le prince Harry peut poursuivre le gouvernement pour des problèmes de sécurité au Royaume-Uni, selon le juge

Le prince Harry peut désormais poursuivre le gouvernement britannique en justice pour ses dispositions en matière de sécurité, a déclaré un juge de Londres.

Lorsque Harry et sa femme Meghan Markle ont renoncé à leur statut de membres de la famille royale et ont déménagé en Californie en 2020, ils ont perdu la protection de la police britannique financée par l’État.

Le duc de Sussex veut maintenant payer pour sa propre sécurité policière lorsqu’il rend visite à sa famille en Grande-Bretagne et conteste le refus du gouvernement de l’autoriser.

Une audience peut maintenant avoir lieu à la Haute Cour de Londres, après que le juge Jonathan Swift s’est prononcé vendredi en faveur du prince Harry. Certaines parties des arguments de Harry ont été rejetées, mais le juge Swift a déterminé que son cas méritait d’être entendu.

Le juge a déclaré qu'”une conclusion au stade de l’autorisation selon laquelle une affaire est défendable est assez éloignée d’une conclusion selon laquelle l’affaire réussira à l’audience finale”.

Bien qu’il ait été autorisé à poursuivre le gouvernement britannique, il est loin d’être jugé.

Harry et Markle se sont mariés en 2019 au château de Windsor et ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020 dans ce qui est devenu connu sous le nom de “Megxit”. Dans leur décision, ils ont cité le traitement réservé par les médias à la duchesse de Sussex comme principale raison, affirmant qu’ils publiaient constamment des mensonges à son sujet et manifestaient des attitudes racistes.

Leurs avocats sont allés jusqu’à dire que Harry et Meghan hésitent à amener leurs enfants – Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 – au Royaume-Uni parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité sans les détails de sécurité appropriés.

Le duc de Sussex demande la permission de payer pour sa propre sécurité, affirmant qu’une équipe de sécurité distincte au Royaume-Uni est nécessaire car son équipe de sécurité privée aux États-Unis n’a pas juridiction à l’étranger ni accès aux informations de renseignement britanniques.

Ses avocats affirment également qu’une décision de février 2020 du Comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques supprimant sa sécurité royale totale était déraisonnable car Harry n’était pas autorisé à faire des “déclarations éclairées au préalable”.

Le gouvernement britannique affirme que la décision du comité était raisonnable et qu’il n’est pas possible de payer en privé pour la protection de la police.

