Le prince Harry peut apprendre ces leçons du duc de Kent, selon l’auteur: “Le devoir et le service passent avant tout”

Le co-auteur du duc de Kent pense que le prince Harry peut tirer de nombreuses leçons du cousin germain de la reine Elizabeth.

Le prince Edward s’est associé au biographe royal Hugo Vickers pour rédiger un mémoire qui a été publié le 11 octobre. Son livre, “Une vie royale” explore comment il a soutenu la reine pendant ses 70 ans de règne.

Le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne est décédé le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Avant la mort de la reine, Random House a annoncé en 2021 qu’Harry allait écrire un mémoire. À l’époque, il a été révélé que le livre devait sortir fin 2022. Cependant, aucun nouveau développement n’a été partagé depuis lors.

“La presse, comme vous pouvez l’imaginer, a déclaré que ce livre était clairement écrit comme une sorte de reproche au prince Harry – eh bien, non, ce n’était pas le cas”, a déclaré Vickers à Fox News Digital. “Nous comprenons tous que c’est ce que les gens vont dire, et le duc le comprend aussi… Mais il y a [some] leçons que Harry peut apprendre du duc. Il ne s’agit pas de rivaliser avec le monarque. La famille royale est là pour soutenir le monarque. Ils ne sont pas là pour faire leur propre truc. Vous travaillez avec le système…. Vous travaillez pour le Commonwealth et la nation, pas pour vous-même. [The Duke and Duchess of Sussex] créent leurs propres entreprises et des choses comme ça. Et peut-être que ça marche bien pour eux. Mais un membre de la famille royale sert le système dans lequel il se trouve. Pas lui-même.”

Vickers s’est également demandé ce qu’il y avait d’autre à dire après que le duc et la duchesse de Sussex aient accordé une interview explosive à Oprah Winfrey en 2021.

“Si [the publisher] lui a donné une énorme somme d’argent pour écrire ce livre, ils vont vouloir beaucoup de matériel, n’est-ce pas?”, a-t-il expliqué. “Ce n’est que ma théorie, mais lorsque des entreprises embauchent des gens comme le prince Harry et offrent ces offres, disons une valeur de 2 millions de dollars, ils ne lui donneront pas la totalité de l’offre instantanément. Ils pourraient lui offrir la moitié d’avance et l’autre lorsque le projet est terminé. Et puis si l’accord ne fonctionne pas ou si quelque chose ne va pas, ils peuvent obtenir plus de publicité en l’annulant. Et le prince Harry dépenserait alors les fonds initiaux qu’il a reçus pour poursuivre en justice pour quelque raison que ce soit. Puis tout revient à la case départ… C’est vraiment hors de votre portée… C’est beaucoup plus sûr à long terme d’aider le Commonwealth. Vous servez vos causes et faites des choses pour le bien général plutôt que pour vous-même.”

Les conditions financières concernant les mémoires de Harry n’ont pas été divulguées. Cependant, Random House a déclaré que l’homme de 38 ans ferait don des bénéfices à une association caritative.

Vickers a noté que son livre donne un aperçu approfondi de ce qu’un membre de la famille royale “fait vraiment”.

“Le duc n’est pas du genre à se mettre sous les projecteurs, mais pendant la pandémie, j’ai suggéré qu’il pourrait écrire ses mémoires comme un moyen de guider le règne actuel et de montrer aux lecteurs comment c’était et où il se dirige”, a déclaré Vickers. “Nous avons adopté une approche plus informelle. Nous avons eu des conversations Zoom… Il était impatient de partager ses histoires au fur et à mesure.”

Edward, 87 ans, a fait la une des journaux lorsqu’il a accompagné la reine sur le balcon du palais de Buckingham lors de Trooping the Color de cette année en juin. Ils ont ensuite été rejoints par un plus grand groupe de membres de la famille royale travaillant pour regarder le défilé aérien de la Royal Air Force. C’était la première fois que la reine apparaissait sur le balcon pendant Trooping the Colour sans son mari, le prince Philip. Le duc d’Édimbourg est décédé en 2021 à l’âge de 99 ans.

Edward est le fils du prince George, le quatrième fils du roi George V et de la reine Mary, ainsi que le frère cadet du roi George VI, qui était le père de la reine. Sa mère était la princesse Marina de Grèce et du Danemark. Edward a hérité du titre de duc de Kent à l’âge de sept ans lorsque son père est décédé dans un accident de vol en temps de guerre en 1942.

Edward a servi dans les forces armées pendant plus de deux décennies. Selon le site officiel de la famille royale, il est impliqué dans plus de 140 organisations caritatives et organisations. L’une de ses principales causes est la sensibilisation aux sacrifices consentis par ceux qui ont servi pendant les deux guerres mondiales. Il est président de la Commonwealth War Graves Commission depuis 1970.

Vickers a déclaré qu’Edward partageait non seulement un lien étroit avec sa cousine, mais qu’il était déterminé à la soutenir jusqu’à la fin.

“J’avais cette théorie selon laquelle les membres les plus prospères de la famille royale étaient ceux qui soutenaient discrètement la reine et ne la faisaient pas concurrence”, a déclaré Vickers. “C’est exactement le duc. Ils avaient une bonne relation. Ils sont restés très en contact. Ils prenaient le thé ensemble et avaient parfois de belles conversations au téléphone. Ils ont passé Noël ensemble pendant des années et des années. Je me souviens que lors de nos conversations, il devenait très animée en décrivant comment elle ouvrirait les portes et tous les enfants se précipiteraient pour obtenir leurs cadeaux. C’était une relation très intime basée sur le respect.

“Le duc est un grand père de famille”, a poursuivi Vickers. “Il adore la photographie et est un grand lecteur. Sa maison regorge de livres, en particulier ceux sur l’histoire militaire et les biographies contemporaines. Il aime la musique, en particulier le jazz. Il aime ses voitures et il en connaît très bien. Il connaît incroyablement bien l’armée. l’histoire… Beaucoup de choses qu’il fait peuvent ne pas sembler très excitantes pour certains. Mais pour lui, le devoir et le service passent avant tout. Et peut-être que c’est une leçon que tous les jeunes membres de la famille royale peuvent retenir.

L’annonce du livre de Harry est intervenue quatre mois après que lui et sa femme, Meghan Markle, aient parlé à Winfrey. L’ancienne actrice américaine a parlé de se sentir seule et presque suicidaire avant de quitter l’Angleterre en 2020. Harry a également reconnu les tensions avec son père, le roi Charles, à propos de sa décision de se retirer de ses fonctions royales. Harry a dit à Winfrey, 68 ans, qu’il se sentait piégé par la vie royale et que sa famille l’avait coupé financièrement et lui avait enlevé sa sécurité. Il a reconnu que ses relations étaient tendues avec son frère, le prince William.

Le duc et la duchesse de Sussex résident en Californie avec leurs deux enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.