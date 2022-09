Une photo du prince Harry caressant un toutou gagne les cœurs sur Internet. La photo a été prise lors de la promenade à Windsor, après la disparition du monarque britannique le plus ancien, la reine Elizabeth II.

Le duc et la duchesse de Sussex, Meghan Markle, étaient dans la ville de Berkshire pour rendre hommage à la reine. Le couple était accompagné du prince et de la princesse de Galles. Les membres de la famille royale ont été vus interagir avec le public et partager leurs condoléances lorsque le prince Harry est tombé sur un Labrador doré nommé Louis.

Cédant à son amour pour les chiens, le prince Harry s’est accroupi et a donné au chien une bonne dose d’affection sous forme de caresses et de grattages aux oreilles. Le moment a été capturé par une caméra où Louis semble ravi d’avoir eu une bonne tape, les yeux fermés comme c’est évident. Le prince Harry est vu tenant le visage du chien avec ses deux mains.

Jetez un oeil à l’image ici:

Depuis qu’elle a été partagée, la photo a recueilli plus d’un million de likes et des milliers de réactions d’internautes sous forme de retweets et de commentaires. Un utilisateur a déclaré: “C’est tout ce que j’ai besoin de savoir sur le genre d’homme qu’il est.”

c’est tout ce que j’ai besoin de savoir sur quel genre d’homme il est https://t.co/Z9hstu1QRp – Jim Armstrong (@JimArms09244913) 12 septembre 2022

Répondant au même sentiment, un autre utilisateur a commenté : « Heureusement, nous pouvons toujours compter sur les chiens pour nous faire savoir qui sont les meilleures personnes… »

Heureusement, on peut toujours compter sur les chiens pour nous faire savoir qui sont les meilleures personnes…https://t.co/w3Znab49yV – Masque portant Amy 🌻 (@amyriscool) 12 septembre 2022

“Le prince Harry déchire”, a déclaré cet internaute.

Le prince Harry déchire https://t.co/8AvnqgEL6a — Alice Sarog 🇨🇿🇨🇦🇺🇦 (@summerandco1) 12 septembre 2022

“J’adore cette photo”, a déclaré un autre.

Le charmant Labrador qui a réussi à attirer l’attention du prince Harry appartenait à Sarah Gracie, qui a également partagé le moment où son chien a été caressé par le prince Harry. Partageant un tas de photos, Sarah, dans la légende, a déclaré: “Quand notre petit chiot Louis a rencontré Meghan et Harry alors que nous rendions hommage à la reine.”

Regarde:

Quand notre petit chiot Louis a rencontré Meghan et Harry alors que nous rendions hommage à la reine #Reine Elizabeth #HarryandMeghan #Windsor pic.twitter.com/OLkhW6gcaU – Sarah Gracie (@SarahGracie) 10 septembre 2022

Sarah, dans le tweet suivant, a partagé comment son chien avait passé un bon moment ce jour-là et qu’il aimait être « câliné, caressé et entouré de gens ».

