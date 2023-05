Le prince Harry perd sa candidature pour défier le gouvernement britannique en matière de sécurité

Le prince Harry a perdu sa tentative d’intenter une action en justice contre le ministère de l’Intérieur pour son refus de lui permettre de payer pour la protection de la police pendant son séjour au Royaume-Uni.

Le duc de Sussex demandait l’autorisation de présenter ce qui aurait été un deuxième défi lié à ses dispositions en matière de sécurité.

Les avocats de Harry ont fait valoir que la décision du Comité exécutif royal et VIP (Ravec), qui traite de la protection de la royauté et des personnalités publiques, selon laquelle les gens ne devraient pas être autorisés à payer en privé pour leur sécurité protectrice était illégale.

Ravec avait fait valoir que la confiance du public serait sapée si l’on croyait qu’un individu riche pourrait payer pour recevoir des mesures de sécurité protectrices qu’il ne recevrait pas s’il était moins riche. Il a déclaré qu’autoriser le financement privé réduirait également la disponibilité d’une ressource spécialisée limitée dans les cas où cela était jugé dans l’intérêt public.

Mardi, dans un jugement écrit, le juge Chamberlain a refusé à Harry l’autorisation d’introduire un contrôle judiciaire sur cette décision. L’un des motifs invoqués par les avocats du duc était qu’il contredisait l’article 25(1) de la loi de 1996 sur la police, qui permet au « chef de la police » de fournir des services de police spéciaux « sous réserve de paiement ».

Mais Chamberlain a écrit: «À mon avis, la réponse courte à ce point est que Ravec n’a pas dit qu’il serait contraire à l’intérêt public de permettre à des personnes fortunées de payer pour des services de police. Il peut être considéré comme ayant compris que l’article 25(1), auquel il se réfère, envisage expressément le paiement de certains de ces services. Son raisonnement était étroitement circonscrit aux services de sécurité protectrice qui relèvent de sa compétence.

«Ces services sont différents en nature des services de police fournis lors (par exemple) d’événements sportifs ou de divertissement, car ils impliquent le déploiement d’agents spécialisés hautement qualifiés, dont le nombre est limité, et qui sont tenus de se mettre en danger. manière de protéger leurs mandants. Le raisonnement de Ravec était qu’il existe des raisons politiques pour lesquelles ces services ne devraient pas être mis à disposition contre paiement, même si d’autres le sont. Je ne peux rien détecter qui soit sans doute irrationnel dans ce raisonnement.

Les avocats du duc ont également fait valoir que la décision de Ravec était inéquitable sur le plan procédural, car leur client aurait dû avoir la possibilité de faire des représentations avant qu’elle ne soit prise. Mais Chamberlain a rejeté cet argument en écrivant: « Il n’est pas évident que l’équité exigeait qu’un principal particulier ait la possibilité de faire des représentations formelles sur cette question. »

La réclamation est liée à une autre concernant la sécurité de Harry, contestant le refus de Ravec, dans une décision prise en février 2020, de lui fournir le même degré de sécurité au-delà du 31 mars 2020, après que lui et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retiraient de rôles importants dans la famille royale. Cette affaire est actuellement en attente de jugement après qu’il a obtenu l’autorisation de poursuivre l’année dernière.

Le duc a également trois actions civiles en suspens concernant un piratage téléphonique présumé. Il s’agit d’une affaire actuellement entendue contre Mirror Group Newspapers (MGN) et deux contre Associated Newspapers Limited (ANL) et News Group Newspapers (NGN) respectivement, que les organisations tentent d’empêcher d’aller en justice. De plus, il attend une décision dans une plainte en diffamation contre le Mail on Sunday concernant son reportage sur le désaccord sur ses dispositions de sécurité. Les avocats de Harry demandent un jugement sommaire en sa faveur pour que la défense d’Associated Newspapers soit rejetée, au motif qu’elle n’a aucune chance de réussir au procès.