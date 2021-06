Le prince Harry perd le titre de HRH à l’exposition de la princesse Diana après avoir prêté la robe de mariée de sa mère au Royal Collection Trust

Le PRINCE Harry perd son titre de HRH lors d’une exposition pour sa mère, la princesse Diana, a-t-on appris.

Les robes portées par la princesse de Galles ont été exposées au public au palais de Kensington la semaine dernière, avec la pancarte « Prêté par SAR le duc de Cambridge et SAR le duc de Sussex ».

🔵 Lisez notre Blog en direct de la famille royale pour les dernières mises à jour

Le prince Harry perd son titre de HRH lors d’une exposition des robes de sa mère après une erreur administrative sur une étiquette d’affichage Crédit : AP

La robe de mariée de Diana dans l’un des objets exposés à l’exposition Royal Style in the Making Crédit : Getty

Harry, 36 ans, et William, 38 ans, avaient fait don de deux des robes de leur mère au spectacle Royal Style in the Making.

Mais selon les termes du Megxit décidés avec la reine lors du « sommet de Sandringham », les Sussex étaient autorisés à conserver, mais pas à utiliser, leurs titres de RHS.

Les avis pour l’affichage de la robe seront désormais modifiés pour refléter le nouveau statut de Harry, rapporte le Times.

Un porte-parole du Royal Collection Trust a déclaré que les robes avaient été « prêtées par SAR le duc de Cambridge et le duc de Sussex ».

‘INCORRECT’

Ils ont ajouté « en raison d’une erreur administrative, dont le Royal Collection Trust était responsable, les étiquettes étaient incorrectes et seront mises à jour ».

Les deux robes exposées sont la célèbre robe de mariée en taffetas ivoire et dentelle de Diana, conçue par David et Elizabeth Emanuel.

Elle portait la magnifique robe pour épouser Charles à la cathédrale Saint-Paul en 1981.

La deuxième robe offerte par les ducs est la tenue de départ du mariage de leur mère, un tailleur jupe pêche de Bellville Sassoon.

Diana portait la robe ivoire pour épouser Charles en 1981 Crédit : PA

L’exposition Royal Style in the Making au palais de Kensington a ouvert ses portes au public le 3 juin Crédit : PA

L’exposition, qui se déroule jusqu’au 2 janvier, se penche également sur les créateurs qui ont habillé la reine, la princesse Margaret et la reine mère.

Harry et Meghan, 39 ans, ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale le 31 mars de l’année dernière et ont cessé d’utiliser leurs titres de RHS.

Ils ont annoncé qu’ils travailleraient pour devenir « financièrement indépendants ».

Suite à l’annonce du Mexit en janvier 2020, Buckingham Palace a confirmé que le couple se retirerait de ses fonctions royales officielles.

En conséquence, ils n’utiliseraient plus les titres Son Altesse Royale et Son Altesse Royale.

En raison d’une erreur administrative, dont le Royal Collection Trust était responsable, les étiquettes étaient incorrectes et seront mises à jour » Un porte-parole du Royal Collection Trust

Mais ils continueraient à utiliser leurs titres de duc et de duchesse de Sussex.

Un porte-parole du palais a déclaré: « Avec la bénédiction de la reine, les Sussex continueront de maintenir leurs parrainages et associations privés.

« Bien qu’ils ne puissent plus officiellement représenter la reine, les Sussex ont clairement indiqué que tout ce qu’ils font continuera à défendre les valeurs de Sa Majesté.

« Les Sussex n’utiliseront pas leurs titres de RHS car ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. »

Le prince Harry est devenu capitaine général des Royal Marines en 2017, mais a perdu son titre de capitaine général Crédit : PA : Association de la presse

Harry et Meghan ont perdu leurs titres de RHS selon les termes du Megxit, mais peuvent conserver leurs titres de duc et de duchesse de Sussex Crédit : Getty – Contributeur

En février, Meghan et Harry ont été déchus de leurs titres honorifiques par la reine.

La monarque de 94 ans a déclaré qu’elle était « attristée » après que son petit-fils et la duchesse de Sussex ont confirmé qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale.

Les nominations militaires honorifiques de Harry et les parrainages royaux des couples seraient « redistribués entre les membres actifs de la famille royale », a déclaré un porte-parole du palais.

Le duc ne détiendra plus ses précieux titres militaires, dont celui de capitaine général des Royal Marines.

Harry perdrait également ses titres de commandant honoraire de l’air de la RAF Honington et de commodore en chef des petits navires et de la plongée RAF Honington.

Il n’est également plus patron de l’Angleterre Rugby.

Meghan a également perdu ses parrainages avec le Royal National Theatre et l’Association des universités du Commonwealth.

Mais ils seraient toujours connus sous le nom de duc et de duchesse de Sussex après avoir reçu les titres en cadeau de mariage.

William et Harry ont prêté des robes pour une exposition à la mémoire de leur mère Diana Crédit : Getty

La célèbre robe de mariée de Diana est exposée au palais de Kensington pour la première fois en 25 ans Crédit : PA