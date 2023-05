Le prince Harry perd la décision du tribunal sur le paiement de la protection de la police au Royaume-Uni

25:00Harry et Meghan et la politique des paparazzi

Le prince Harry et Meghan ont publié une déclaration disant qu’ils étaient « sans relâche » poursuivis par des paparazzi après une cérémonie de remise de prix à New York. L’écrivain culturel Ellie Hall décompose ce que nous savons de l’histoire jusqu’à présent, tandis que l’économiste et auteur Allison Schrager démystifie le fonctionnement des paparazzi américains. De plus, le critique musical Craig Seymour parle du nouveau documentaire, Little Richard: I Am Everything, et du rôle que la queerness noire a joué dans l’ascension de l’un des architectes du rock ‘n’ roll.