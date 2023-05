Le prince Harry pense que la poursuite en voiture lui a fait comprendre la mort de la princesse Diana

Quelques jours après avoir été impliqué dans une «poursuite en voiture presque catastrophique» avec des photographes paparazzi à New York, le prince Harry a pensé à sa mère, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997 qui impliquait également des photographes poursuivant son véhicule.

Selon Magazine des gens, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont été « ébranlés » après l’incident de la poursuite en voiture. Cela s’est produit le 16 mai à New York après que le couple a quitté les Women of Vision Awards de la Ms Foundation, où Meghan a été honorée pour son travail.

Après l’incident, le prince Harry aurait dit à ses amis que l’incident était « le plus proche que j’aie jamais ressenti » pour comprendre ce qui s’est passé la nuit tragique de la mort de sa mère.

« C’était une situation inquiétante, et ils ont été secoués, mais ils sont heureux que tout le monde aille bien », a déclaré la source du média. Ils ont ajouté que les photographes tentaient de poursuivre le couple après avoir été vus quitter la cérémonie de remise des prix afin de trouver où ils séjournaient lors de leur visite dans la ville.

Selon une déclaration précédente, après la poursuite, un porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle a déclaré que le couple et la mère de Meghan, Doria Ragland, étaient dans une « poursuite en voiture presque catastrophique » alors qu’ils étaient poursuivis par « un cercle de paparazzi très agressifs ».

« La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture quasi catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs », a déclaré le porte-parole du couple dans un communiqué, ajoutant : « Cette poursuite incessante, qui dure depuis plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD (New York Police Department) ».

Plus tôt cette semaine, le département de police de New York a également confirmé la situation dans un communiqué, affirmant que le voyage du couple avait été rendu « difficile » par les paparazzi.

« Le NYPD a aidé l’équipe de sécurité privée à protéger le duc et la duchesse de Sussex. De nombreux photographes ont rendu leur transport difficile », indique le communiqué, selon Personnes.

« Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée », a ajouté le département.

Pendant ce temps, Sukhcharn Singh, un chauffeur de taxi d’origine indienne qui a transporté le couple lors d’une « poursuite en voiture presque catastrophique », a déclaré que le couple était clairement nerveux pendant le court trajet. Cependant, il a également ajouté que les paparazzi n’étaient pas agressifs.