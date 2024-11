Le prince Harry pense à l’argent, pas à la famille avec le déménagement au Portugal : expert

Le prince Harry et Meghan Markle ont acheté leur nouvelle maison au Portugal pour investir, a-t-on révélé.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont rapproché leur base du Royaume-Uni ce mois-ci, l’ont vraiment fait pour préserver leur argent.

Le journaliste royal Bronte Coy a déclaré au Sun’s Royal Exclusive : « Cela témoigne du fait que ce n’est probablement pas la carrière post-royale à laquelle ils avaient pensé financièrement.

« Leur accord avec Spotify a pris fin l’année dernière et leur accord avec Netflix touche à sa fin et ils n’ont pas produit autant qu’ils le pensaient.

Elle a noté : « Ils doivent avoir un autre plan.

« Je veux dire qu’en fin de compte, il y a eu tellement de spéculations et de conversations au cours des deux dernières années, après qu’ils aient fait la série Harry et Meghan et qu’ils aient beaucoup parlé de la famille royale.

« [When] c’était comme si c’était en quelque sorte fait… Et ensuite ?

« Je pense que c’est probablement un excellent investissement, donc il est logique qu’ils aient probablement pensé : ‘Et ensuite ? Que pouvons-nous faire d’autre ?’.

« Cela semble être un investissement solide et il semble qu’ils se tournent vers d’autres moyens de gagner de l’argent », explique l’expert.