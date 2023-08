Le prince Harry partage un endroit où il « vivrait heureux », pas à Hollywood

Le prince Harry a indiqué qu’il serait plus que disposé à quitter Hollywood alors qu’il exprimait son enthousiasme pour le Japon mercredi

Lors d’un voyage en solo à Tokyo, le duc de Sussex, âgé de 38 ans, a déclaré à la foule lors de l’événement Sports Values ​​- Summer Edition de l’International Sports Promotion Society (ISPS) qu’il « vivrait heureux » dans ce pays d’Asie de l’Est.

« Eh bien, tout d’abord, bonjour tout le monde », a déclaré Harry en rejoignant le panel sur scène pour la discussion sur le sport, la communauté et la philanthropie.

Il a poursuivi : « J’ai été impliqué dans de nombreuses œuvres caritatives pendant la plus grande partie de ma vie et je reçois énormément de satisfaction en donnant au plus grand nombre de personnes possible. Ma vie est la charité, ça l’a toujours été, ça le sera toujours. »

« Votre chaleur, votre compassion, votre générosité, chaque élément de la culture japonaise est vraiment unique et très, très spécial », a ajouté Harry.

« Je l’ai remarqué lors de ma première visite il y a quatre ans lorsque je suis venu pour la Coupe du monde de rugby. Et je serais heureux de vivre ici si vous m’aviez. »

Le royal a ensuite fait l’éloge de la cuisine locale, notant qu’il avait « le steak de Kobe le plus incroyable, à la fois pour le dîner hier soir et le déjeuner d’aujourd’hui ».

« Merci pour votre hospitalité. J’ai vraiment, vraiment apprécié d’être à nouveau ici au Japon et j’attends avec impatience ma prochaine visite », a déclaré Harry aux participants.

En plus de l’ami de longue date de Harry et joueur de polo argentin Nachos Figeuras, les autres panélistes comprenaient le fondateur de SPS Handa, le Dr Haruhisa Handa, la présidente de Sentebale Sophie Chandauka, l’ancien joueur de rugby néo-zélandais et ambassadeur de SPS Handa Dan Carter, recteur et vice-chancelier de Stellenbosch en Afrique du Sud. Le professeur d’université Wim de Villiers et le vétéran de la Royal Australian Navy et médaillé d’or aux Jeux Invictus Steve James.

En 2014, Harry a fondé les Invictus Games, un événement multisports pour les militaires blessés, blessés et malades. Au sommet, il a réfléchi au pouvoir de guérison du sport et à l’importance du travail d’équipe.

« Je pense depuis longtemps que le sport est un vecteur de guérison, pas seulement pour l’esprit et le corps, mais pour le monde », a déclaré le duc. « Les leçons que nous apprenons sur le terrain sont les mêmes principes de la philanthropie : qu’une mission, un travail acharné, un dévouement et un partenariat peuvent rendre même l’impossible possible. »

Il a poursuivi : « Qu’ils soient unis dans la victoire ou qu’ils se présentent avec respect dans la défaite, personne ne franchit jamais la ligne d’arrivée ou ne marque un but sans l’aide et la conviction des autres. Pour moi, c’est le pouvoir du sport. »

Harry a expliqué qu’il avait vu le sport sauver des gens du « fond bas » de leur vie. En créant une plate-forme et en aidant les gens à se concentrer sur leur redéfinition, a-t-il déclaré, « c’est à ce moment-là que je vois le sport devenir vraiment lui-même ».

Il a également souligné que le sport a une valeur particulière pour les enfants qui ne peuvent être enseignés que sur un terrain, pas dans une salle de classe. « Cela rassemble les gens – de toutes tailles, origines, croyances ou religions. »

Harry voyage actuellement en Asie sans sa femme Meghan Markle, 42 ans, et ses enfants Archie, 4 ans, et Lilibet, 2 ans. Son apparition dans le panel intervient avant sa visite à Singapour ce week-end pour la Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023.

En 2006, Harry et le prince Seeiso du Lesotho ont fondé Sentebale, une organisation caritative visant à soutenir les enfants et les jeunes touchés par la pauvreté et le VIH/sida en Afrique du Sud.

Samedi, le duc participera à la coupe de polo, qui récolte des fonds pour l’organisation Sentebale.

