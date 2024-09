Le prince Harry partage ce qui le « terrifie absolument » alors que le prince Archie et la princesse Lilibet grandissent

Le prince Harry a confié ses craintes à l’égard du prince Archie et de la princesse Lilibet à mesure qu’ils grandissent.

Le duc de Sussex a expliqué comment ses enfants, Archie, cinq ans, et Lilibet, trois ans, lui ont donné une plus grande envie de changer le monde.

Lors d’un événement célébrant le cinquième anniversaire de son organisation à but non lucratif Travalyst le 24 septembre, le duc de Sussex a parlé du voyage durable.

Dans un discours, le prince Harry a déclaré : « Une personne née en 2020 est susceptible de connaître huit fois plus de vagues de chaleur, quatre fois plus de sécheresses, trois fois plus de mauvaises récoltes et trois fois plus de crues de rivières qu’une personne. né en 1960.

En réfléchissant à ses enfants, Harry a admis : « En tant que père de deux enfants, c’est absolument terrifiant. »

L’organisation, en partenariat avec de grandes marques de voyage et entreprises technologiques, vise à transformer l’industrie du tourisme en donnant la priorité au bien-être environnemental et communautaire parallèlement à la croissance économique.

Harry s’est inspiré de ses nombreuses expériences pour illustrer la nature « à double tranchant » du tourisme.