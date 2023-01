Le prince Harry parle du combat du prince William qui est devenu physique – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Prince-Harry approfondi sa tension avec Prince William dans une nouvelle bande-annonce pour son interview du 8 janvier avec TVI. Dans le clip de prévisualisation, Harry a discuté d’une altercation particulière où son frère aurait été physique avec lui. “Ce qui était différent ici, c’était le niveau de frustration”, a déclaré Harry. “Je parle de la ‘brume rouge’ que j’avais depuis tant d’années, et j’ai vu cette ‘brume rouge’ en lui. Il voulait que je le frappe en retour. Mais j’ai choisi de ne pas le faire.

Bien que le clip ne précise pas exactement ce qui s’est passé lors de cet incident, il s’agit probablement d’une référence à une altercation dont Harry parle dans ses prochains mémoires, De rechange. Un extrait du livre a été publié plus tôt cette semaine par Le gardien, et il présente Harry discutant d’une situation où William aurait été physique avec lui. Le combat a eu lieu après que William ait fait référence à la femme de Harry, Meghan Markle, comme “grossier”, “abrasif” et “difficile”, selon Harry. Harry a déclaré que les commentaires négatifs étaient particulièrement blessants car ils étaient un “perroquet du récit de la presse” à propos de Meghan.

Harry a affirmé que William était devenu physique avec lui après avoir dit à son frère qu’il ne pouvait pas lui parler alors qu’il était si en colère. “Tout s’est passé si vite”, a écrit Harry dans le livre. « Il m’a attrapé par le col, a déchiré mon collier et m’a fait tomber au sol. J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté là un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir.

Bien que le livre de Harry ne soit pas publié avant le 10 janvier, plusieurs médias ont publié des informations tirées des mémoires après avoir lu des copies divulguées. Le livre fait suite à une série documentaire en six parties sur la relation entre Harry et Meghan, Harry et Meghan, diffusé sur Netflix en décembre. Harry et Meghan ont démissionné de leurs fonctions royales et ont déménagé en Californie en 2020, et partagent maintenant leur version des raisons pour lesquelles ils ont finalement pris cette décision. Le déménagement a entraîné des tensions dans la relation de Harry avec son frère, William, et son père, Roi Charlesqui n’a pas encore été réparé.

