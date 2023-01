Le prince Harry parle des rumeurs de paternité du roi Charles dans le nouveau livre “Spare”

Les nouveaux mémoires du prince Harry divulguent des secrets de famille et traitent des rumeurs qui tourmentent la famille royale britannique depuis un certain temps.

Dans son livre, “Spare”, Harry s’attaque à la blague de longue date selon laquelle il n’est pas le fils biologique du roi Charles III.

“‘Qui sait si je suis vraiment le prince de Galles ? Qui sait si je suis même ton vrai père ? Peut-être que ton vrai père est à Broadmoor, chéri'”, écrit Harry, selon NBC News.

“Papa aimait raconter des histoires, et c’était l’une des meilleures de son répertoire”, ajouta Harry à propos de ce récit particulier.

Bien que le duc de Sussex écrive que son père “rirait et rirait” des rumeurs, Harry trouva que c’était “une blague remarquablement pas drôle, étant donné la rumeur circulant à ce moment-là selon laquelle mon père était l’un des anciens amants de maman : le major James Hewitt. .”

La défunte princesse Diana et Hewitt ont eu une liaison alors qu’elle était encore mariée au roi Charles, ce que l’ancienne princesse de Galles a confirmé plus tard dans une interview de 1995 avec la BBC.

“L’une des causes de cette rumeur était les cheveux roux flamboyants du major Hewitt, mais une autre cause était le sadisme”, écrit Harry. “Les lecteurs de tabloïds étaient ravis à l’idée que le plus jeune enfant du prince Charles n’était pas l’enfant du prince Charles. Ils ne pouvaient pas en avoir assez de cette “blague”, pour une raison quelconque. Peut-être que cela les a fait se sentir mieux dans leur vie que la vie d’un jeune prince était risible.”

Le prince Harry a clarifié toute confusion, expliquant définitivement: “Peu importe que ma mère n’ait rencontré le major Hewitt que longtemps après ma naissance, l’histoire était tout simplement trop belle pour être abandonnée.”

En 2002, lors d’une interview avec le Sunday Mirror, Hewitt lui-même a réfuté les affirmations selon lesquelles il était le père de Harry.

“Il n’y a vraiment aucune possibilité que je sois le père de Harry. Je peux absolument vous assurer que je ne le suis pas”, avait-il déclaré à l’époque.

« Certes, les cheveux roux ressemblent aux miens et les gens disent que nous nous ressemblons. Je n’ai jamais encouragé ces comparaisons et même si j’ai été avec Diana pendant longtemps, je dois déclarer une fois pour toutes que je ne suis pas le père de Harry. rencontré Diana, Harry était déjà un bambin”, a-t-il noté.