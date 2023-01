Le prince Harry parle de sa relation avec Camilla et la qualifie de « dangereuse » – Hollywood Life

Voir la galerie





Prince-Harry s’ouvre sur son père, le roi Charles’relation avec Reine consort Camilla dans ses prochains mémoires De rechange, et il a développé ces sentiments avant la sortie du livre le 10 janvier. Harry a confirmé Anderson Cooper dans un 60 minutes interview que lui et Prince William a même initialement demandé à leur père de ne pas épouser Camilla. “Nous n’avons pas pensé que c’était nécessaire,” expliqua Harry. « Nous pensions que cela allait causer plus de mal que de bien, et s’il était maintenant avec sa personne… c’est sûrement suffisant. Pourquoi aller aussi loin alors que vous n’en avez pas nécessairement besoin ?

le prince Harry à @michaelstrahan en désaccord avec sa famille: “Ce que les gens ne savent pas, ce sont les efforts que j’ai déployés pour résoudre cela en privé, à la fois avec mon frère et avec mon père.” https://t.co/3H8haerzWR pic.twitter.com/Fa45y4D3V4 – Bonjour l’Amérique (@GMA) 9 janvier 2023

À la fin, les garçons sont venus parce qu’ils « voulaient [their father] être heureux.” Cependant, il considérait toujours Camilla comme “dangereuse” en raison de la relation qu’elle nouait avec la presse britannique. “[She needed] pour réhabiliter son image », a expliqué Harry. “Cela la rendait dangereuse à cause des relations qu’elle tissait au sein de la presse britannique. Il y avait une volonté ouverte des deux côtés d’échanger des informations. Et avec une famille construite sur la hiérarchie et elle en passe de devenir reine consort, il allait y avoir des gens ou des corps laissés dans la rue à cause de cela.

Dans un entretien ultérieur avec Bonjour Amérique, Harry semblait avoir des sentiments plus sympathiques envers la position dans laquelle se trouvait Camilla. “J’ai énormément de compassion pour qu’elle soit la troisième personne dans le mariage de mes parents”, a déclaré Harry. Michel Strahan. « Elle avait une notoriété, ou une image, à réhabiliter. Et quelles que soient les conversations qui ont eu lieu, quels que soient les accords ou les échanges conclus dès le début, elle a été amenée à croire que ce serait la meilleure façon de procéder.

Harry a eu une relation tendue avec toute sa famille depuis que lui et Meghan Markle a démissionné de ses fonctions royales supérieures et a déménagé en Amérique du Nord en janvier 2020. Plus précisément, lui et Camilla “ne se sont pas parlé depuis longtemps”, a-t-il admis. “J’aime chaque membre de ma famille”, a ajouté Harry, “Malgré les différences. Alors quand je vois [Camilla] nous sommes parfaitement agréables l’un avec l’autre. C’est ma belle-mère. Je ne la considère pas comme une méchante belle-mère. Je vois quelqu’un qui s’est marié dans cette institution et a fait tout ce qu’elle pouvait pour améliorer sa propre réputation et sa propre image dans son propre intérêt.

