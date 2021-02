Quand James a demandé ce que Harry pensait de Netflix La Couronne, il a répondu: « C’est fictif, mais c’est vaguement basé sur la vérité. » Harry continua, « Je suis bien plus à l’aise avec La Couronne que je vois les histoires écrites sur ma famille ou ma femme ou moi-même. Parce que c’est la différence entre, c’est évidemment de la fiction, prenez-le comme vous voulez, mais cela est rapporté comme un fait parce que vous êtes censé être des nouvelles. J’ai un vrai problème avec ça. «

James a posé des questions sur la paternité et Harry n’a pas mentionné le fait que Meghan attend actuellement un autre bébé. Mais Harry a jailli à propos de son fils Archie, disant que le garçon est « hystérique » et a « la personnalité la plus étonnante ».

Le fier papa a révélé que le premier mot de son fils était « crocodile » et a ajouté: « Il met déjà trois, quatre mots ensemble. Il chante déjà des chansons. »

Harry a ensuite partagé ça reine Elizabeth avait demandé au couple ce qu’Archie pourrait vouloir pour Noël, et la réponse de Meghan était un gaufrier, que la reine a fini par leur envoyer.

« Alors au petit déjeuner maintenant, Meg prépare un beau mélange organique, dans le gaufrier, retournez-le, il sort, » dit Harry. « Il adore ça. Et maintenant j’ai des gaufres pour le petit déjeuner, un peu de yaourt, un peu de confiture par-dessus – je ne sais pas si c’est la bonne chose à faire – peut-être un peu de baies, un peu de miel, peut-être du sirop. se réveille le matin, et il dit juste, ‘Waffle?’ «

Quand James a demandé si la reine Elizabeth et Prince Philip savent comment utiliser Zoom, Harry a partagé que lui et Meghan avaient zoomé plusieurs fois avec ses grands-parents et qu’ils avaient pu voir Archie s’amuser.

Cela a conduit l’hôte à interroger son invité sur l’annonce du 19 février selon laquelle lui et sa femme ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale.