Le prince Harry parle de la “concurrence” entre lui et “l’ennemi juré” William dans le teaser de l’interview à la bombe de GMA

Le PRINCE Harry désigne William comme son « ennemi juré » dans son nouveau livre – confirmant le commentaire explosif d’une autre interview explosive présentée en avant-première aujourd’hui.

Le duc de Sussex, 38 ans, a déclaré qu’il y avait “toujours eu cette compétition” entre lui et le prince de Galles lors d’une conversation avec Michael Strahan de Good Morning America.

Le prince Harry a fait de William son ennemi juré dans son nouveau livre Crédit : AP

Harry prétend que William “l’a jeté au sol” sur le bol de son chien Crédit : Pixel8000

L’interview devrait être diffusée en entier lundi, et Harry devrait répondre aux affirmations que son frère “l’a jeté au sol” lors d’une dispute à propos de Meghan Markle.

Dans un bref aperçu de la conversation d’aujourd’hui, on entend Strahan dire à Harry: “Il y a une citation dans le livre où vous faites référence à votre frère comme votre” frère bien-aimé et ennemi juré “.

« Des mots forts. Qu’est-ce que tu voulais dire par là ?

Harry répond alors: “Il y a toujours eu cette compétition entre nous bizarrement. Je pense qu’elle a toujours été jouée par l’héritier et le remplaçant.

Cela vient après une fuite sensationnelle d’extraits du prochain livre de Harry, Spare, dans lequel le duc accuse son frère de l’avoir agressé physiquement.

Harry affirme que son frère “l’a jeté au sol” lors d’une dispute à propos de Meghan Markle dans laquelle il a qualifié Meghan de “grossière” et de “difficile”.

Harry allègue que William “m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et… m’a fait tomber au sol” dans un extrait du livre rapporté par le Guardian.

Le duc de Sussex, 38 ans, affirme qu’il s’est retrouvé avec une blessure visible au dos à la suite de la dispute en 2019 à Nottingham Cottage sur le terrain du palais de Kensington, où il vivait à l’époque.

Harry dit que William était déjà “très chaud” quand il est arrivé, voulant parler de la détérioration de leur relation.

Selon Harry, cela s’est transformé en une engueulade lorsque William s’est plaint de sa femme Meghan, la qualifiant de “grossière” et “abrasive”.

William a insisté sur le fait qu’il essayait d’aider.

Le duc de Sussex a répondu : “Êtes-vous sérieux ? Aidez-moi ? Désolé, c’est comme ça que vous appelez ça ? M’aider ?”

Harry prétend qu’il a ensuite versé un verre d’eau à William et lui a dit : “Willy, je ne peux pas te parler quand tu es comme ça.”

Il dit ensuite que son frère l’a appelé “un autre nom” puis “est venu vers moi”.

Harry affirme : “Tout s’est passé si vite. Il m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m’a fait tomber au sol.

“J’ai atterri sur le bol du chien, qui s’est fissuré sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté allongé là un moment, hébété, puis je me suis levé et lui ai dit de sortir.”

Il dit que William lui a dit de le riposter mais il a refusé, et donc son frère est parti “avec un air plein de regrets et s’excusant”.

William a ensuite dit à son frère de ne pas parler à Meghan de la confrontation, selon Harry.

Harry dit qu’il a répondu : “Tu veux dire que tu m’as attaqué ?”, ce à quoi il prétend que William a répondu : “Je ne t’ai pas attaqué, Harold.”

Harry a dit qu’il n’avait pas immédiatement dit à sa femme jusqu’à ce qu’elle remarque “des égratignures et des ecchymoses” sur son dos.

L’extrait du livre de Harry a été publié par le Guardian. On ne sait pas comment ils ont obtenu une première copie.

Le livre explosif – appelé Spare et qui doit être publié le 10 janvier – devrait aller plus loin que ses docuseries Netflix de 80 millions de livres sterling et donner un compte rendu détaillé coup par coup de leur chute.