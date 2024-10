Le prince Harry parle de jalousie avec le jeune prince George

Le prince Harry était apparemment ravi de voir le prince William agrandir sa famille avec Kate Middleton.

Le duc de Sussex, qui a été poussé sur la ligne de succession lorsque William a accueilli le prince George et la princesse Charlotte en 2013 et 2015, a admis qu’il était ravi pour la famille.

Harry a déclaré à Angela Levin du Daily Mail : « Ce sont les choses les plus étonnantes qui soient. »

S’adressant tardivement au Mirror à propos de l’avenir de son neveu et de sa nièce, Harry a déclaré : « J’encouragerais certainement George, et Charlotte si elle le souhaite, à s’impliquer d’une manière ou d’une autre dans les forces armées, c’est garanti. Cela n’a fait aucun mal, juste du bien, pour moi, et je sais que c’est la même chose pour William.

« En tant qu’oncle, vous savez, je dirais de profiter du [royal] rôle, car au début, c’est juste de la pression, de la pression, de la pression. Si vous voulez le faire et que vous avez un effet sur tant de gens, alors, si vous souriez, ils sourient – ​​et quel est l’intérêt de faire un travail aussi unique sans l’apprécier ? il a ajouté.